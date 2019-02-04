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Tahran yönetimi Irak'taki saldırıyı kınadı

Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde, İranlıları taşıyan otobüse yönelik saldırıda 1 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:51
Tahran yönetimi Irak'taki saldırıyı kınadı

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Behram Kasımi, Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde İranlıları taşıyan otobüsün hedef alındığı terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamada Kasımi, dün Salahaddin vilayetine bağlı Beled ilçesinde düzenlenen saldırıya ilişkin, "İnsanlık dışı olayı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kasımi, teröristlerin bu gibi saldırılarla İran ile Irak halkı arasında ihtilaf çıkarmak istediklerini kaydetti.

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Beled ilçesinde dün, kabir ziyareti için Irak'a gelen İranlıları taşıyan otobüse yönelik bombalı saldırıda 1 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

Salahaddin vilayetinde, Şiilerin kutsal kabul ettiği imamların kabirleri bulunuyor. İranlıları taşıyan otobüsler çoğu zaman terör örgütü DEAŞ militanlarının bombalı ya da intihar eylemcileriyle düzenlediği saldırılara maruz kalıyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 14:51
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