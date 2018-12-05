THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tahran yılda 25 santimetre çöküyor

Kentin metropol yerleşiminin yüzde 10'unu ve kuzeybatı kırsalını içine alan bölge her yıl ortalama 25 santim çöküyor- Bilim adamlarına göre çökmenin sebebi yer altı sularının tükenmeye yüz tutması

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:38
Tahran yılda 25 santimetre çöküyor

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'ın her yıl ortalama 25 santimetre çöktüğü bildirildi.

İran İnşaat ve İskan Araştırmaları Merkezinden bilim adamları, "Nature" dergisinde yayımladıkları makalede, başkent Tahran ve çevresindeki yer çökmesi olgusuna ilişkin araştırmalarının sonuçlarını paylaştı.

2003-2017 yılları arasında uydu fotoğraflarını inceleyen bilim adamları, şehir merkezinin yüzde 10'unu ve kuzeybatıdaki kırsal alanları içine alan bölgenin her yıl 25 santimetre yere battığını tespit etti.

Ani batma sonucu kentteki yol ve binalarda çatlaklar, kırsal bölgelerde ise toprakta derin çukurlar oluştuğu belirtildi. Tahran kırsalında bu şekilde açılan bir çukura düşen bir çiftçinin saatlerce yerin altında kaldığı ifade edildi.

Ayrıca yağmur sularının tarla kenarlarında meydana gelen derin oluklara dolması nedeniyle ekili toprağın yeterli düzeyde sulanmadığı ve bunun ürün hasadını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Bölgedeki yer çökmesi düzeyinin dünyanın en yüksek seviyesinde olduğuna dikkati çeken bilim adamları, bunun sebebinin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen barajlar, dönemsel kıtlıklar ve kaçak su kuyuları nedeniyle yer altı sularının tükenmeye yüz tutması olduğunu kaydetti.

Yer altı su yataklarının batma ve göçüklerle dolması nedeniyle yenilenme olanağının da ortadan kalktığına işaret edildi.

15 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Tahran, Asya kıtasının en büyük metropollerinden biri konumunda bulunuyor.



Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:38
  1. Tahran
  2. Yer Altı Suları
  3. yer çökmesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
    1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    2. Musul'da 6 DEAŞ üyesi yakalandı
    3. Dev Köroğlu heykelinin montajına..
    4. Dakar Rallisi'ne geri sayım başladı
    5. Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 yaralı
    6. Fındık kaçıran hamaliye ekibine..
    7. TCMB döviz kurları
    8. TBMM KİT Komisyonu
    9. "Ticaret Mektebi" başlıyor
    10. İşte milli enerji silahı Wattoz! 60..
    11. CHP Çanakkale belediye başkan adayı..
    12. Göztepe, Sivasspor maçının..
    13. Southampton'da Hasenhüttl dönemi
    14. TEB Özel'e "En Yenilikçi Özel..
    15. TBMM Genel Kurulunda bütçe maratonu..
    16. CHP Antalya belediye başkan adayları..
    17. "Tıkanıklık olursa uluslararası..
    18. Ünlü oyuncu Sean Penn, İstanbul'da
    19. Darbeciler kendilerinden olmayanları..
    20. "Kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi..
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum