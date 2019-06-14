0553 313 94 23

Tahran Üniversitesinde Türk Dili Bölümü başvurusu

Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci:- "Büyükelçi Derya Örs ile birlikte Tahran Üniversitesi Rektörü Mahmud Nili Ahmedabadi ile görüştük. Söz konusu talebimizi resmi olarak bildirdik. Onlar da şu an bu talebi değerlendiriyor ve yakın bir dönemde Tahran'da Türk Dili Bölümünün açılması için girişimlerimizi sürdüreceğiz"

14 Haziran 2019 Cuma 18:11
Tahran Üniversitesinde Türk Dili Bölümü başvurusu

TAHRAN (AA) - İran'ın Tahran Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılması için üniversite rektörlüğüne resmi başvurunun yapıldığı belirtildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği öncülüğünde, Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde İran'da eğitim gören öğrencileri buluşturdu.

Programa katılan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ve Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci, İran'da eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu ülkede yaşadığı sorunları dinledi.

Örs, programda yaptığı konuşmada öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve Büyükelçiliğin bu ülkedeki Türk vatandaşlarına her konuda hizmet verdiğini anlattı.

-Eğitim Müşavirliği İran'daki Türk öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenecek

Eğitim Müşaviri Ekinci de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 Mayıs ayında hizmet vermeye başladıklarını ve başta Tahran olmak üzere tüm İran'da okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilere ulaşmak için bu tür programlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İran'da okuyan Türk öğrencilerle daha önce ciddi iletişim sağlanamadığına dikkati çeken Ekinci, Büyükelçi Derya Örs'ün de katılımıyla gerçekleştirdikleri programla birliktelik oluşturduklarını ifade etti.

Ekinci, öğrencilerin eğitim süreçlerini birlikte takip edeceklerini ve yaşadıkları problemlerde yanlarında olacaklarını belirterek, "Başta bizim resmi bursiyerlerimiz olmak üzere kendi imkanlarıyla gelen arkadaşlarımızın tüm işlemleriyle yakından ilgileneceğiz ve onlara yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

-Tahran Üniversitesi'nde Türk Dili Bölümü için başvuru

En büyük hedeflerinin arasında özellikle Tahran Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılması olduğunu belirten Ekinci, "Bunun için Büyükelçi Derya Örs ile birlikte Tahran Üniversitesi Rektörü Mahmud Nili Ahmedabadi ile görüştük. Söz konusu talebimizi resmi olarak bildirdik. Onlar da şu an bu talebi değerlendiriyor ve yakın bir dönemde Tahran'da Türk Dili Bölümünün açılması için girişimlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veren Tahran Türk Okulunda da ana sınıfı açmayı planladıklarını ve bununla ilgili başvuruyu Milli Eğitim Bakanlığına yaptıklarını aktaran Ekinci, 2019-2020 eğitim yılının Tahran'daki Türk vatandaşları için daha iyi olacağını temenni ettiklerini kaydetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:11
  1. eğitim
  2. iran
  3. Tahran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma Teşkilatı’nın 180. gurur yılı
    1. Jandarma Teşkilatı’nın 180. gurur yılı
    2. İstanbul Öğretmen Akademileri kapanış..
    3. Beştepe'den Murat Alan'a yapılan..
    4. Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu
    5. Jandarma Genel Komutanlığının 180...
    6. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    7. Kasımpaşa, Fernandes’i kadrosuna kattı
    8. Adana ve Osmaniye için kuvvetli yağış..
    9. Bakan Selçuk'tan teşekkür mesajı
    10. Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve..
    11. Başkan Yalçın’dan sürücülere ‘korna’..
    12. İsrail güçleri Batı Şeria'da biri..
    13. Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu
    14. Vali Yavuz Selim Köşger’inBabalar..
    15. Kaymakam Öner, overlok yaptı, tel..
    16. Safranbolu’da kaçak alkol operasyonu:..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa telefonu
    18. Taşan dere ördekleri sürükledi
    19. "YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine..
    20. Başkan Aksun, karne dağıtım törenine..
    21. Şile’de İlçe Emniyet Müdürlüğünden..
    22. Bakan Varank: “Özel endüstri..
    23. Piyasalarda gün sonu
    24. Dartta Avrupa ikinciliği
    25. 16 ilden 180 sporcu Ulusal Satranç..
    26. AVM içinde yağmur şaşkınlığı
    27. Murat Alan'a düzenlenen saldırıda..
    28. Karar’dan iki yüzlülük! Yeniçağ’a öyle..
    29. AB’den Brexit resti: “Mümkün olan tek..
    30. Nusret Çetinkaya Caddesinde genişletme..
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu