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"Tahran halkı bu yıl sadece 15 gün temiz hava soludu"

İran Çevre Koruma ve İzleme Kurumu Başkanı Şina Ensari Tahran halkının bu yıl boyunca sadece 15 gün temiz hava soluduğunu belirtti

27 Aralık 2018 Perşembe 15:44
"Tahran halkı bu yıl sadece 15 gün temiz hava soludu"

İSTANBUL (AA) - İran Çevre Koruma ve İzleme Kurumu Başkanı Şina Ensari, Tahran halkının bu yıl boyunca sadece 15 gün temiz hava soluduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Ensari, ülkede özellikle başkent Tahran'da yaşanan hava kirliliğine dikkati çekerek, "Tahran halkı bu yıl sadece 15 gün temiz hava soludu." dedi.

Başkentteki havanın 2018'de bir önceki yıla göre daha kirli olduğunu belirten Ensari, Tahran'ın havasının "sağlıksız" seviyede olduğunu aktardı.

Ensari ayrıca Tahran'nın yanı sıra İsfahan, Kerec ve Ahvaz'ın havasının da kirli olduğunu vurguladı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:44
  1. Hava Kirliliği
  2. iran
  3. Şina Ensari

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