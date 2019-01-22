Tahran Başsavcılığı reformist siyasetçinin tutuklandığı iddialarını yalanladı

Başsavcılık, Kerbasçi'nin savcılığa çağrıldığını ancak tutuklanmadığını açıkladı.

İran basınına göre, konuyla ilgili açıklamada bulunan Kerbasçi, "Savcılık binasında Tahran Mahkemesi Başkan Yardımcısı'na, İsfahan Mahkemesi'nin kararıyla ilgili açıklama yaptım. Bana bir mektup verdiler ve şimdilik serbest kaldım." dedi.

Öte yandan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devlet Abadi, Kerbasçi'nin savcılığa çağrıldığını ancak kendisi gelmeden bazı basın organlarında reformist siyasetçinin tutuklanarak Tahran'daki Evin Cezaevi'ne gönderildiği haberlerinin çıktığını söyledi.

Abadi, İran basınından asılsız haber yapmaktan kaçınmalarını ve halkı yanıltmamalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakınlığıyla bilinen Kerbasçi hakkında, 2017'de İsfahan kentinde yaptığı bir konuşmada "Suriye'de savaşan İranlı askerlere hakaret ettiği" iddiasıyla dava açılmıştı. Kerbasçi, Mayıs 2018'de Devrim Mahkemesi tarafından 1 yıl hapse mahkûm edilmiş, Ağustos 2018'de de Temyiz Mahkemesi'nin bu kararı onamasının ardından cezası kesinleşmişti.

Kerbasçi Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü 1998 yılında da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış ancak halk bu tutuklamaya tepki göstererek gösteriler düzenlemişti. Bunun üzerine dönemin İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi halka yaptığı çağrıda olayların daha fazla büyümemesi için her türlü protestodan uzak durulmasını istemişti.