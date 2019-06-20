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Tahran ABD’ye ait drone’u düşürdüğünü iddia etti

İran, hava sahasına giren ABD’ye ait drone’u düşürdüğünü iddia etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:04
Tahran ABD’ye ait drone’u düşürdüğünü iddia etti

İran, hava sahasına giren ABD’ye ait drone’u düşürdüğünü iddia etti. ABD ise İran hava sahasında ABD’ye ait hava aracı bulunmadığını savundu.


İran Haber Ajansı IRNA, İran’ın bugün Hurmuzgan bölgesinin yakınındaki Kuhmubarek kesiminde hava sahasına giren ABD’ye ait drone’u düşürdüğünü duyurdu. Yalnızca ruhani lider Ayetullah Hamaney’e karşı sorumlu olan İran Devrim Muhafızları, ABD’nin insansız hava aracını Tahran’ın 750 kilometre güneydoğusunda Kuhmarek’de düşürdüğünü iddia etti. İran’ın düşürdüğünü iddia ettiği insansız hava aracının RQ-4 Global Hawk olduğu kaydedildi.


NBC televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının, İran hava sahasında bugün ABD’nin hiçbir hava aracının dolaşmadığını bildirdiğini kaydetti.


ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, İran’ın iddiası sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Urban’ın daha sonra yaptığı açıklamada, “İran hava sahası üzerinde insansız hava aracı yok” dediği belirtildi.


ABD Savunma Bakanlığı daha önce, Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine saldırı iddiasına karşılık vermek üzere havalanan ABD’nin bir insansız hava aracına İran’ın füze fırlattığını açıklamıştı. ABD Umman Körfezi’ndeki petrol tankerlerine İran’ın saldırdığını iddia etmiş, İran ise bunu kesinlikle reddetmişti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:04
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