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Tahmazoğlu’ndan sosyal tesissiz mahalle kalmayacak vurgusu

Her mahalleye bir sosyal tesis sloganıyla yola çıkan Şahinbey Belediyesi yeni mahallelerinden Ufacık, Akpınar ve Durantaş Mahallelerine yaptırdığı tesislerin açılışını gerçekleştirerek vatandaşın hizmetine sundu.

19 Mart 2019 Salı 16:11
Tahmazoğlu’ndan sosyal tesissiz mahalle kalmayacak vurgusu

Her mahalleye bir sosyal tesis sloganıyla yola çıkan Şahinbey Belediyesi yeni mahallelerinden Ufacık, Akpınar ve Durantaş Mahallelerine yaptırdığı tesislerin açılışını gerçekleştirerek vatandaşın hizmetine sundu.


Vatandaşların talepleri ve rahat bir yaşam alanı oluşturmak adına her mahalleye bir sosyal tesis yapan Şahinbey Belediyesi daha önce köy olan ve Ufacık, Akpınar ve Durantaş Mahallelerine yaptırdığı tesislerin açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Düzenlenen açılış törenlerine AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.


Vatandaşımız için çalışıyoruz


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaş için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Çiftçimizi destek olmak için iki yıldan buyana 4 bin ton arpa ve buğday tohumu, 4 bin ton gübre, 7 bin tonda küçük baş ve büyük baş için yem dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca 900 bin tane zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Buradaki amacımız çiftçimize destek olup çiftçimizin kazanmasını sağlamak. Şehirde ne varsa eskiden köy olan mahallelerimizde aynısı olsun mantığıyla yollarımızı kilit taşı asfalt, park, çocuk oyun grupları yaparak buradaki vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak anlamında her alanda destek oluyoruz. Köylerimizde artık alt yapı, yol gibi çalışmalar yerine yüzme havuzuna kadar isteniyor. Taleplerin çıtası yükseldi. Göreve başladığım da Şahinbey’de hiç yüzme havuzu yoktu. Şimdi ise 4 tane yüzme havuzu var ve yenilerini de yapacağız. Şahinbey’de daha önce taziye evi de hiç yoktu. Ama şimdi bay-bayan taziye evi sayımız 280 oldu. Bu güne kadar ayrıca 606 tane park yaptık. Mahalle olan köylerimizde dahil olmak üzere 182 tane halı saha ve basketbol sahaları yapmışız. Gençlerimizin spor yapması için iki yıldan buyana karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Bunların yanında forma, eşofman, futbol, basketbol, voleybol topları dağıttık. Çocuklarımız sağlıklı beslensin diye anaokulu ve ilkokula giden çocuklarımıza beslenme kabı dağıttık. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kitap dağıttık. Yarışmalar düzenleyip gençlerimizi umreye gönderiyoruz. Bunun yanı da bisiklet ve kol saati hediye ediyoruz. Çocuklarımızın başarılı olabilmesi için onları destekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:11
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