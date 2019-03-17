Tahmazoğlu’ndan 18 Mart Çanakkale mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Vatanın bütünlüğü ve yüce Türk Ulusunun bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda ederek en yüksek mertebeye erişen aziz şehitlerimizi böyle bir günde rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart 1915 tarihinde inanılmaz bir başarının elde edildiği Türk ve dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümünün onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Türk milleti, tarih boyunca hür ve müstakil yaşamayı bir hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Bu nedenle hiçbir güç Milletimizi esaret altına alamamıştır. Bundan tam 104 yıl önce milletimizin inancından, ruhundan ve vatan mücadelesinden doğan Çanakkale Zaferi, yalnız tarihe değil milletimizin gönlüne de yazılmıştır. Bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Çanakkale, Ulusal Kurtuluş Savaşımız kutsal destan savaşlara birer örnektir. Çanakkale Zaferi, tarihe sığmayan, hepimize büyük gurur veren bir destandır. Türk Milleti Çanakkale’de kanıyla, canıyla, şerefiyle tarihin akışını değiştirmiştir. Milletimiz böylelikle, Çanakkale’nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya güçlü şekilde ilan etmiştir. Şehitlerimizi Anma gününün bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü Gaziantep Halkı Kurtuluş mücadelesi verirken bu toprakları 6 bin 317 şehidin kanlarıyla suladı.Bize düşen görev bugünlere gelmemiz için canları pahasına savaşıp bu topraklara kanlarını döken şehitlerimizi yad etmek, onları asla unutmamak ve gelecek nesillere bu kahramanlıkların anlatılmasını sağlamaktır. Bu sebeple bizde Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale Zaferinin 100. yılında başlattığımız Çanakkale ziyaretlerimizde vatan toprağını korumak için canlarını vermiş olan 253 bin şehidimizin bulunduğu Çanakkale’de bu zamana kadar 79 bin öğrencimizi ecdadıyla buluşturduk. Önümüzdeki dönemde bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ederken, yaşayan gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.