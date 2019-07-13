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Tahmazoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:50
Tahmazoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.


Tahmazoğlu mesajında, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ/PDY tarafından Türk Demokrasisine ve Milli İradeye karşı teşebbüs edilen alçak darbe girişiminin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kahraman milletimiz tarafından bertaraf edilişinin 3. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla andığını ifade etti.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz’da yapılan hain darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle yayımladığı mesajda, "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Selalara şiarıyla 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi, Allah’ın izniyle, halkımızın topyekun sokaklara dökülmesi, sağduyulu kahraman polislerimizin üstün gayretleri, ordumuzun helal süt emmiş er- erbaş, komutanlarımız ve en önemlisi Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere erken seslenmesi ve dirayetiyle hain kalkışma planı başarısız olmuştur. O gece tankın, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece imanlı yüreği ve inancı ile dikilen aziz milletimiz, günlerce sokakları, meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkma konusundaki kararlılığını ortaya koyan kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz, "günü, iradeye sahip çıkma günüdür" anlayışı ile Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanları bir an boş bırakmayan aziz milletimizin ikinci bağımsızlık savaşıdır. Aziz vatanımızı ve devletimizi bu ihanet çetesi mensupları aracılığıyla, devletimizi teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz akşamı harekete geçenler, ertesi gün akşamı daha 24 saat olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır.Aziz milletimiz Ecdadımızın Çanakkale’de, Sarıkamış’ta ve Kurtuluş Savaşında ortaya koyduğu destansı mücadeleyle vatanın bağımsızlığı için şehadete yürüdü. O ecdadın 248 kahraman torunları da 15 Temmuz gecesi vatanın ve milletin bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan, hiç düşünmeden şehadet şerbetini içti. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:50
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