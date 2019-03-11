0553 313 94 23

Tahmazoğlu’dan İstiklal Marşı mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:48
Tahmazoğlu’dan İstiklal Marşı mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Mehmet Tahmazoğlu İstiklal Marşı’nın, o zor günleri ve kurtuluşu en iyi şekilde anlatan eşsiz bir destan olduğunu vurgulayarak, “Milli mücadeleyi en mükemmel şekilde dile getiren, Kurtuluş Savaşı’nı İstiklal Marşı’yla adeta abideleştirmiş vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ‘Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır’ diyerek, onu Türk Milletine armağan etmiştir. Maneviyatı ve edebiyatı böyle eşsiz bütünleştirebilen ve bu kadar güzel ifade eden bir şaire sahip olduğumuz için gurur duymalıyız. İstiklal Marşımızın, ulusumuzun ortak değeri olarak yaşatılmasını sağlamakla, birleştirici ve bütünleştirici görevimizi yerine getirirken ortak düşünce ve değerlerde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milletinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden, haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı’ndan saçılan bağımsızlık tutkusu yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 98. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını ve büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u en derin minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ne doğru
    1. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    3. "Size bir sürprizimiz var" diyen..
    4. Fas'tan İİT ülkelerine..
    5. Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı
    6. Sağlık Bakanı Koca: "2023’e kadar..
    7. "Taş üstüne taş koyana 'evet' deyip,..
    8. Bitlis’ten ezana yapılan saygısızlığa..
    9. Kadınlar günü GTO’da coşkuyla kutlandı
    10. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    11. Bozbey, ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı..
    12. Kadıköy'de denizde farklı yerlerde 2..
    13. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    15. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    16. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
    17. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
    18. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    19. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
    20. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
    21. CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra..
    22. Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi..
    23. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82..
    24. CHP’li Özel, feminist eylemcileri..
    25. Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde
    26. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    27. Gaziantep Alg Spor, Kireçburnu maçını..
    28. Aç kalan tilki, balıkla beslendi
    29. Adana’da şubat ayında 2 bin 27 araç..
    30. Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...