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Tahmazoğlu, şampiyonları ağırladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencileri ağırladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
Tahmazoğlu, şampiyonları ağırladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencileri ağırladı.


Eğitime ve öğrencilere verdiği destek ile vatandaşların takdirini kazanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Zilal Alhas, Zehra Dilanur Uçan, Ecenur Kızıklı, Serkan Öz’ü aileleri ve öğretmenleri ile birlikte ağırladı.


"Başarıyı destekliyoruz"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencileri elde etmiş oldukları başarılardan dolayı tebrik ederek, “Şahinbey Belediyesi olarak başarıyı desteklemek adına öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Öğrencilerimize kitap dağıtarak çeşitli hediyelerle ödüllendirdik. Gençlerimize forma, eşofman takımı, futbol, basketbol, voleybol topları, spor ayakkabısı, bisiklet ve saat hediye ettik. Öğrencilerimize helal hoş olsun. Onların aldığı bu başarıları görünce yaptığımız çalışmaların boşa gitmediğini görüyor ve onlar için daha fazla neler yapabileceğimizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Öğrencilerimizi bir kez daha kutluyor, öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Mehmet Tahmazoğlu, kendisini ziyaret eden LGS şampiyonlarını tablet hediye edip, Bosna Hersek gezisiyle ödüllendirdi.


Öte yadan Şahinbey Belediyesi LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilere daha önce de saat, spor ayakkabısı, bisiklet ve kitap seti hediye etmişti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
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