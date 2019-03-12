0553 313 94 23

Tahmazoğlu, Kirazoğlu ve Toprak’tan MÜSİAD’a ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi’ni ziyaret etti.

12 Mart 2019 Salı 14:13
Tahmazoğlu, Kirazoğlu ve Toprak’tan MÜSİAD’a ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi’ni ziyaret etti. Burada MÜSİAD üyeleriyle sohbet eden Kirazoğlu, Tahmazoğlu ve Toprak, yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.


Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, Başkan Mehmet Çelenk önderliğinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak’ı ağırladı. MÜSİAD Gaziantep Şubesi binasında yapılan toplantıda MÜSİAD ve GENÇ MÜDİAD üyeleri de hazır bulundu.


Toplantıda Gaziantep için ve iş adamları için yapılması gerekenler ile atılması gereken adımlar konuşulurken, 31 Mart seçimlerine yönelik değerlendirmeler de bulunuldu. Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yapımı tamamlanan ve ileriye dönük yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verirken, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk de birlik beraberlik vurgusu yaptı.


Toplantı sırasında açıklamalarda bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, "Burası bizim için yabancı bir yer değil. O yüzden gelip selam vermek, tanışmak, muhabbet etmek istedik. Biz MÜSİAD’ı biliyoruz, geçmişini, neler yaptığını, ne hizmetlerde bulunduğunu, ne katkılar sağladığını ve ne anlama geldiğini de biliyoruz. Bu oluşumun milli ve yerli anlamda Türk ekonomisini çok ciddi katkısı var. Gaziantep’te de böyle seçkin, güzel insanların bir arada olması çok güzel birşeydir. MÜSİAD’ın bu binasında da birçok kişinin emeği geçmiş. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir bina olmuş" dedi.


MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk bir iki aydır zor ve yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini vurgulayarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptığı konuşmasında, "Biz önümüzdeki dönemde her şey daha güzel olur diye ümit ediyoruz. Bizim MÜSİAD olarak şiarımız yapılan işlere, verilen emeklere teşekkür etmektir. Varsa eksikler, aksaklıklar onlarla ilgili yapıcı tenkitlerle, küçük eleştirilerle daha güzel sonuçlara varmak için bir değerlendirmelerde bulunmak bizim görevimizdir. Buradaki amacımız üyelerimizin, halkımızın beklentilerini, ümit ettiklerini, varsa akıllarına takılanları, problemleri, sıkıntıları böyle bir dost meclisinde paylaşmak ve dile getirmektir. Ben Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na, Sait Kirazoğlu vekilimize ve Osman Toprak Başkanımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Bizi burada misafir eden MÜSİAD üyelerine, değerli başkana ve değerli üyelere ve Genç MÜSİAD’a gerçekten çok teşekkür ederim. Çeşitli vesilelerle sık sık bir araya geliyoruz. Şimdi bir seçime gidiyoruz ve önümüzde 10 yıllık bir karnemiz var. Buraya dersimize nasıl çalıştığımızı göstermek, bunu MÜSİAD üyeleriyle paylaşmak ve sizlerin değerlendirmelerini almak için geldik" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü
    1. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    2. Yunusemre U-17 takımı Türkiye..
    3. Galatasaray ve DenizBank’tan Türk..
    4. Başkan Toçoğlu öğrencilerle bir araya..
    5. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    6. Beşiktaş’ta engelli vatandaş 30..
    7. Malatyaspor, Ankaragücü maçı..
    8. GRAFİKLİ - 5 soruda Cezayir'de..
    9. Moskova Uluslararası Turizm Fuarı..
    10. Osmangazi metruk binalardan temizleniyor
    11. Başkan Pekyatırmacı: "Geleceğin..
    12. SAÜ’de “Katılım Bankacılığı..
    13. Tosya’da “Öğrenci Başarısında Okul..
    14. Genç Milli Futbol Takımı'nın aday..
    15. Başkan Erbaş: Batı Trakya’daki..
    16. Erol Bulut’tan kadro dışı açıklaması
    17. "Koyunculukta sürü büyütme projesi..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bunlara..
    19. Büyükşehir’in CBS uygulamaları
    20. Cumhur İttifakına davul zurnalı..
    21. Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile
    22. Samsun’da DEAŞ’tan 1 Iraklı tutuklandı
    23. Sigarayla girdiği markette uyarılınca,..
    24. Öğrencilerden İstiklal Marşı’na..
    25. Görülmemiş olay! ABD'li konsolosluk..
    26. Kozalar oyunuyla büyülediler
    27. TDV KAGEM’İslam, Kadın ve Hayat’..
    28. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
    29. Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen..
    30. İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü