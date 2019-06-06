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Tahmazoğlu, Filistin’i ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Filistin’i ziyaret etti.

06 Haziran 2019 Perşembe 15:45
Tahmazoğlu, Filistin’i ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Filistin’i ziyaret etti.


Türkiye Belediyeler Birliği’nin Filistin’in El Halil şehrinde düzenlediği iftar yemeğine katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra El-Halil şehrinde gezerek Filistin halkıyla sohbet eti.


“Kardeşlerimiz ile bir araya geldik”


Şahinbey belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Filistin’de bulunmaktan ve onlarla aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, “Filistin topraklarının her bir karış toprağı, Müslümanların evlerinden bir karış topraktır. Hz.İbrahim’in şehri El-Halil’de Filistinli kardeşlerimiz ile bir araya gelerek onlarla sohbet ettik” dedi.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ayrıca Kudüs Müftüsü ,Yüksek İslam Heyeti Başkanı Dr.Ekrime Sa’eed Sabri ile de bir araya gelerek sohbet etti.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:45
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