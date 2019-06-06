Tahmazoğlu dünya çevre gününü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 5 Haziran dünya çevre gününü kutladı. Tahmazoğlu, "Yaşadığımız çevre, çocuklarımızın ve gelecek nesillerin bizlere emanetidir. Bu nedenle çevremizi korumak, kollamak ve güzelleştirmek en öncelikli görevlerimiz arasındadır" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Çevre Konferansı’nda alınan karar gereği 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, doğal çevrenin kirlenmesinin evrensel bir sorun olduğunu söyledi.

“Çevremizi korumalıyız”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çevrenin korunması anlamında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirterek, “Yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumak bizlerin en asli görevidir. Unutulmamalıdır ki, biz doğayı koruduğumuz sürece, doğa da bizi korur. Bu noktada hepimize bir takım görevler düşmektedir. Çevre kirliğine yol açacak davranışlardan uzak durmalıyız. Çünkü dengesini bozduğumuz, kirlettiğimiz çevre, bizim sağlığımızı etkiler. Çevreyi koruyup kolladığımız gibi, çevreyi kirletenleri de uyarmak, insani bir görevdir. Nefes aldığımız havanın, içtiğimiz suların, yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevre kirliliğine engel olmaktan geçer" ifadelerini kullandı.

“Geri dönüştürüyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre temizliği ve geri dönüşümle ilgili olarak, önemli adımlar attıklarını belirterek, “2016 yılının Mart ayında Şahinbey İlçemizde başlamış olduğumuz projemiz ’sizlere daha temiz bir gelecek sunmak için geri dönüştürüyoruz’ sloganımızla tüm hızıyla devam etmektedir.Büyük bir hızla artan ilçe nüfusumuz, gelişen sanayi ve teknolojideki ilerlemeler sonucunda insanların doğal çevresi üzerindeki etkilerinin giderek artması ve buna bağlı olarak doğal kaynakların hızla tükenmesi geri kazanım ve çevre konusunu dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir. Sağlıklı yaşam ve doğal kaynakların yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde korunması için atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir.Bu doğrultuda tüketim sonucu oluşan plastik, cam, metal, kağıt ve karton gibi ambalaj atıklarının oluştukları yerlerde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.

120 ton atık toplandı

Şahinbey Belediyesinin 2016 yılında başlattığı geri dönüşüm eğitimleri kapsamında Şahinbey İlçesinde bulunan okullara giderek doğal kaynakları korumak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla geri dönüşümü öğrencilere anlatıldı. 2016 Mart ayında Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan Geri Dönüşüm Projesi kapsamında toplamda 84 bin 573 ton karışık ambalaj atığı toplandı. Şahinbey Belediyesi proje kapsamında günlük 120 ton atık toplayarak çevreye duyarlı olduğunu göstermenin yanı sıra okullarda düzenlediği etkinliklerle 2013 yılından bu yana 14 ton 600 bin pil toplayarak öğrencilere çevre bilincini aşıladı. Şahinbey Belediyesi gelecek nesillerin çevreye daha duyarlı olmasını sağlamak amacıyla 131 bin 703 öğrenciye yeşil düdük dağıtırken, 168 okulu ziyaret ederek öğrencilere çevre bilincini aşıladı. Ayrıca öğrencilere geri dönüşümün önemini anlatan boyama kitapçıkları dağıtıldı. Yeşil bir çevre hedefleyen Şahinbey Belediyesi 305 okul ve 142 kamu kurumunabin 150 adet sıfır atık seti dağıttı.