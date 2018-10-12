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Tahliye olan ajan Brunson, bavulunu hazırladı! İşte evinde ilk fotoğraf...

Türkiye ve Amerika arasında krize sebep olan Papaz Brunson, tahliyesinin ardından evinde bavullarını hazırlarken görüntülendi.

12 Ekim 2018 Cuma 21:23
Tahliye olan ajan Brunson, bavulunu hazırladı! İşte evinde ilk fotoğraf...

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson hakkında karar çıktı. Mahkeme, Papaz Brunson'un ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı. Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Tahliyenin ardından Brunson, Alsancak’ta bulunan evine geçti. Evinde hazırlıklara başlayan Brunson, Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmek için hazırlık yapmaya başladı.

Akşam saatlerinde ABD’ye askeri bir uçakla gitmesi beklenen Papaz Brunson’ın evinde çekilen fotoğraf karesinde bir yandan telefon trafiği yaşarken, bir yandan da bavullarını hazırlarken görüntülendi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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