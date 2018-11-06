Tahliye kararı çıktı ortalık bir anda karıştı!

Kadıköy’de 2 kişinin hayatını kaybettiği vale cinayetine ilişkin 5 şüphelinin yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesinde olayda hayatını kaybeden Murat Oğuzorhan ve Emre Ağdaş’ın ailesi ve yakınları ellerinde dövizlerle adliyeye girdi. "Adalet istiyoruz" yazılı dövizleri ellerinde taşıyan taraflar gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Ekşi cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar Adnan Ayhan, Mertcan Güven, Murat Keleşoğlu ile avukatları katıldı. Müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

'Sen nerenin polisisin’ diyerek yumrukladılar

Duruşmada savunma yapan emniyet amiri tutuksuz sanık Adnan Ayhan, olay günü mekana gittiklerini söyleyerek, “Maktül Murat da bizim masadaydı, alkol aldık. Gece saat 00.00 sıralarında bayan arkadaşımı uğurlamak için kapının önüne çıktık, valeden aracımı istedim. 12-13 dakika bekledim, araç gelmedi. En son valelerden birine ‘Benim aracım nerede kaldı yavrum?’ dedim. Vale de bana, ‘Oğlumlu, yavrumlu konuşma’ diyerek küfür etti. Ben de, ‘Efendi ol, terbiyesizlik yapma’ dedim. O sırada maktul Murat da kapıya çıkmış, valeden birisiyle konuşuyordu. Karşıdakiler bir anda agresifleştiler. Maktul Murat’a yumrukla saldırmaya başladılar. Bir anda kavga başladı, ayırmaya çalıştım. Arbede yaşandı, ben kimseye vurmadım. Aşağı taraftan 8-10 kişilik bir grup geldi. İçlerinden birisi bana, ‘Sen nerenin polisisin lan’ dedi ve yumruklarla bana saldırmaya başladılar. Kendimi korumaya çalışırken oradan uzaklaşıp bir ticari taksiye bindim” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

'Emniyet amirinin burnunu kırdığını söyledi'

Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın öldürüldüğü olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hakan Ekşi, kafede misafirleriyle yemek yediğini söyleyerek, “Mekanın şef garsonu yanıma gelerek, ‘Ali Gündüz dışarıda birileriyle tartışıyor, bakar mısın?’ dedi. Ben daha önce o kafenin ve etrafındaki birkaç yerin güvenlik ve vale işini yapıyordum. Ali de benim yanımda çalışan elemandı. Tartıştığını duyunca dışarı çıktım. Ali’yi yerde çömelmiş vaziyette gördüm, burnundan oluk gibi kan akıyordu. Ne olduğunu sordum. Adnan Ayhan’ı göstererek, ‘emniyet amiriymiş, burnumu kırdı’ dedi. Ben de, ‘Emniyet amiri olabilirsiniz, vatandaşın burnunu kırmaya hakkınız var mı?’ dedim. Adnan Ayhan ile tartıştım. Sonradan adının Murat Oğuz Orhan olduğunu öğrendiğim maktulü kimse tutamıyordu" dedi.

'Belinden çıkardığı silahla 4-5 el ateş etti'

Ekşi, olayların yatıştığı sırada Ali Gündüz'ün Murat Oğuz Orhan'a yumruk atması üzerine ortalığın tekrar gerildiğini ve firari sanık Mehmet Halim Toprak'ın olaya dahil olduğunu söyleyerek, "Belinden silahı çekti Murat Oğuz Orhan'a tahminen 4-5 kez ateş etti. Murat yere düşünce maktul Emre Ağdaş'a döndü ve ona da 2-3 el ateş etti. Sonra da aşağıya doğru koşmaya başladı. Onu aradım yanıma geldi. Niye yaptığını sordum. Bana 'Ben vurmasaydım o vuracaktı' dedi. Teslim olmasını sağlamaya çalıştım. Ancak Emre Ağdaş'ın öldüğünü öğrenince teslim olmadı. Sonrasında cinayet büroya giderek teslim oldum. Ben kesinlikle vurması için bir şey demedim" ifadelerini kullandı.

'Karara maktul yakınlarından tepki'

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hakan Ekşi’nin tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak oy birliğiyle tahliyesine karar verdi. Karara mahkeme başkanı muhalefet şerhi koydu. Mahkemenin tahliye kararına maktullerin ailesi ve yakınları tepki gösterdi. Duruşma salonunun önünde ve adliye girişinde arbede yaşandı. Yaşanan arbede polis ekipleri ve güvenlik görevlileri tarafından önlendi.

'Bağırış, çağırış ile sonuç alamazsınız'

Hayatını kaybeden Murat Oğuzorhan ailesinin avukatı Cesim Parlak adliye girişinde, davanın tutuklu sanığı olan Hakan Ekşi'nin tahliye edildiğini söyleyerek, “Adaletin geldiği yer itibariyle burada bağırış çağırış ile sonuç alamazsınız" dedi. Avukatın sakinleştirmeye yönelik konuşmasının ardından yakınlar adliyeden ayrıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ateş eden firari sanık Mehmet Halim Toprak’ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis, sanık Hakan Ekşi’nin"kasten öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan müebbet ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Olaydan sonra açığa alınan emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşoğlu’nun ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapisle talep edilmişti.