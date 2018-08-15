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Tahliye edilen Yunanistan askerlerine özel uçak

Türkiye sınırını geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Yunan askeri Edirne Cezaevi'nden tahliye edildi. 5,5 aydır tutuklu bulunan Yunan askerleri Yunanistan tarafından gönderilen özel uçakla ülkelerine gönderildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:37
Tahliye edilen Yunanistan askerlerine özel uçak

Camları siyah bir minibüsle Çorlu’ya götürülen askerlerin geleceği havaalanında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü de Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleriyle geniş güvenlik tedbiri aldı.

Askerleri taşıyan konvoyu Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç karşıladı. İçeri alınan Yunan askerlerin görüntülenmemesi için basın mensupları havaalanına yaklaştırılmadı.

Türk sınırına 253 metre yasa dışı olarak girdikleri gerekçesiyle 5.5 aydır tutuklu olan askerler Yunanistan’ın gönderdiği özel uçağa bindirilerek ülkelerine döndü.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:37
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