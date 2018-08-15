Tahliye edilen Yunanistan askerlerine özel uçak

Camları siyah bir minibüsle Çorlu’ya götürülen askerlerin geleceği havaalanında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü de Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleriyle geniş güvenlik tedbiri aldı.

Askerleri taşıyan konvoyu Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç karşıladı. İçeri alınan Yunan askerlerin görüntülenmemesi için basın mensupları havaalanına yaklaştırılmadı.

Türk sınırına 253 metre yasa dışı olarak girdikleri gerekçesiyle 5.5 aydır tutuklu olan askerler Yunanistan’ın gönderdiği özel uçağa bindirilerek ülkelerine döndü.