0553 313 94 23

Tahliye edilen Yunan askerleri itiraf etti: Türkiye'ye yasa dışı olarak geçtik!

Yunanistan medyasına göre, Edirne’de 5 buçuk ay tutuklu kalan 2 Yunan askeri, üstleri tarafından sorguya çekildi. İki asker sınırdan Türkiye tarafına yasa dışı olarak geçtiklerini itiraf etti.

04 Eylül 2018 Salı 12:22
Tahliye edilen Yunan askerleri itiraf etti: Türkiye'ye yasa dışı olarak geçtik!

Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kuklacis, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu’ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye’ye geçtikleri için 5 buçuk ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ağustos günü tahliye edilmişti. Tahliyenin ardından iki askerin aileleriyle hasret gidermeleri beklenmiş, ay sonunda Yunan askeri yetkililer tarafından ifade vermeye çağırılmışlardı. Ordunun içinde kendilerine "Özgür Askerler" diyen bir grubun basına sızdırdığı haberlere göre, söz konusu 2 asker de yapılan sorgulamada Türkiye tarafına yasa dışı geçtiklerini itiraf etti.

İKTİDAR SESSİZ KALIYOR

Bilindiği üzere olay mart başında yaşanırken, sızdırılan bilgilere göre karda ayak izleri gören teğmen Mitretodis’in Çavuş Kuklacis’e takip emri verdiği, izleri takip ederken tuvalet izleri tespit edince kaçak göçmenleri kovaladıklarına emin oldukları kaydedildi. İzleri takip ettikleri sırada "dur" emri ile irkilen iki askerin, karşılarında Türk sınır birliklerini görünce durumu fark ettikleri ve teslim oldukları dile getirildi.

Bu gelişmelerin ardından, Türkiye’nin 2 askeri hukuksuzca rehin aldığını öne süren aşırı solcu SYRIZA ve aşırı sağ Bağımsız Yunanlar koalisyonundan olumlu ya da olumsuz herhangi bir resmi açıklama yapılmaması dikkat çekiyor.

İKTİDAR HÂLÂ İNKÂR EDİYOR

Yunan iktidarı, askerlerin yasa dışı sınır ihlali yaptığını kabul etmezken, tutuklama olayını "Yunanistan’dan sığınma isteyen 8 Türk subayın (fetöcü darbeciler) iade edilmemesi sonucu, bu tür bir rehine siyasetiyle 8 Türk’ü geri alma çalışması" şeklinde nitelendirmişti.

SIZDIRILAN DETAYLAR KARŞISINDA YUNAN YETKİLİLER SESSİZ

Yunan askeri yetkilileri de sızdırılan detaylar karşısında sessizliğini koruyor.

(Diriliş Postası)

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:22
  1. Ordu
  2. Türkiye
  3. yunanistan
  4. asker
  5. Dimitris Kuklacis

YORUM YAZ

  • islamislam47 dk önce
    fetöcüleri geri almadan nie verdiler ki sebep ne
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İdlib Türkiye için neden önemli?
  1. İdlib Türkiye için neden önemli?
  2. Belediyeye kızan meclis üyesi bakın ne..
  3. Fransa Hükümeti'nde bir istifa kararı..
  4. Milli Takım'da bir sakat daha!..
  5. Münbiç'te 40. devriye tamamlandı
  6. Rusya'dan saldırı sonrası flaş..
  7. Afganistan'da bombalı saldırı: 4..
  8. ABD Fitch'i, Türkiye tahminini düşürdü!
  9. Şiddetli baş ağrısını hafife almayın!
  10. Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen..
  11. Tortum Gölü üzerinde flaş proje!..
  12. Teröristler ''girilemez'' diyordu!..
  13. Zabıtaları görünce bacakları tutmaya..
  14. Galatasaray 610 bin liraya transfer..
  15. Ertuğrul Tosunoğlu Giresun İl Milli..
  16. Belhanda'ya görülmemiş ceza! Şimdi yandı
  17. İşte Galatasaray'ın forvet transfer..
  18. Jose Mourinho mahkemeyle anlaştı!..
  19. Yok böyle olay! Erkekleri tekme tokat..
  20. Süper Lig ekibinden Aykut Kocaman..
Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...