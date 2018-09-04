Tahliye edilen Yunan askerleri itiraf etti: Türkiye'ye yasa dışı olarak geçtik!

Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kuklacis, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu’ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye’ye geçtikleri için 5 buçuk ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ağustos günü tahliye edilmişti. Tahliyenin ardından iki askerin aileleriyle hasret gidermeleri beklenmiş, ay sonunda Yunan askeri yetkililer tarafından ifade vermeye çağırılmışlardı. Ordunun içinde kendilerine "Özgür Askerler" diyen bir grubun basına sızdırdığı haberlere göre, söz konusu 2 asker de yapılan sorgulamada Türkiye tarafına yasa dışı geçtiklerini itiraf etti.

İKTİDAR SESSİZ KALIYOR

Bilindiği üzere olay mart başında yaşanırken, sızdırılan bilgilere göre karda ayak izleri gören teğmen Mitretodis’in Çavuş Kuklacis’e takip emri verdiği, izleri takip ederken tuvalet izleri tespit edince kaçak göçmenleri kovaladıklarına emin oldukları kaydedildi. İzleri takip ettikleri sırada "dur" emri ile irkilen iki askerin, karşılarında Türk sınır birliklerini görünce durumu fark ettikleri ve teslim oldukları dile getirildi.

Bu gelişmelerin ardından, Türkiye’nin 2 askeri hukuksuzca rehin aldığını öne süren aşırı solcu SYRIZA ve aşırı sağ Bağımsız Yunanlar koalisyonundan olumlu ya da olumsuz herhangi bir resmi açıklama yapılmaması dikkat çekiyor.

İKTİDAR HÂLÂ İNKÂR EDİYOR

Yunan iktidarı, askerlerin yasa dışı sınır ihlali yaptığını kabul etmezken, tutuklama olayını "Yunanistan’dan sığınma isteyen 8 Türk subayın (fetöcü darbeciler) iade edilmemesi sonucu, bu tür bir rehine siyasetiyle 8 Türk’ü geri alma çalışması" şeklinde nitelendirmişti.

SIZDIRILAN DETAYLAR KARŞISINDA YUNAN YETKİLİLER SESSİZ

Yunan askeri yetkilileri de sızdırılan detaylar karşısında sessizliğini koruyor.

(Diriliş Postası)