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Ece Koç kimdir? Tahliye edilen Adnan Oktar’ın kediceği Ece Koç ifadesinde neler anlattı?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan Ece Koç, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi. Ayça Pars da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti. Peki Ece Koç kimdir?Ece Koç, Adnan Oktar hakkında ne ifade verdi?

27 Eylül 2018 Perşembe 10:39
Ece Koç kimdir? Tahliye edilen Adnan Oktar’ın kediceği Ece Koç ifadesinde neler anlattı?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan Ece Koç, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi. Peki Ece Koç kimdir?  Ece Koç, Adnan Oktar hakkında ne ifade verdi?

Şüpheli Koç'un verdiği "itiraf" içeren beyanlar üzerine savcılık, Koç'un tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Koç'un tahliyesine karar verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli Ayça Pars da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti.

Oktar'ın yurt dışı sekreterliğini yapan ve yurt dışı işlerinden sorumlu yönetici bacı olan Ece Koç, ifadesinde örgütün İsrail, ABD ve FETÖ bağlantıları hakkında bilgi verdi. Koç'un Türkiye'ye gelen İsrailli hahamlarla ilgili detaylar da verdiği öğrenildi. İddialara göre Oktar örgüt içinde evlendirilen çiftlerin çocuk sahibi olmasına karşıydı. Birkaç çiftin çocuğu olunca Oktar bu sistemi değiştirdi. Artık evli örgüt üyeleri, birbirleri ile görüşmüyorlardı. Bu sistemden dolayı Ece Koç’un çocuğuna ailesi baktı. Bu sistemden sonra Ece Koç ile Emin Koç'un, örgüt içinde 20 yıl ayrı kaldıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:39
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