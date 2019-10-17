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Tahkim Kurulu'ndan Alanyaspor Fenerbahçe maçı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün Alanyaspor maçı ile ilgili itirazını reddetti.

17 Ekim 2019 Perşembe 17:31
Tahkim Kurulu'ndan Alanyaspor Fenerbahçe maçı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu,Fenerbahçe’ninAlanyaspor maçı için yaptığı kural hatası itirazını reddetti.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; 

TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile, karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:31
  1. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu
  2. Alanyaspor
  3. Fenerbahçe Futbol A.Ş.

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