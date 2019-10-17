Tahkim Kurulu'ndan Alanyaspor Fenerbahçe maçı kararı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün Alanyaspor maçı ile ilgili itirazını reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu,Fenerbahçe’ninAlanyaspor maçı için yaptığı kural hatası itirazını reddetti. İşte TFF'den yapılan açıklama; "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile, karar verilmiştir."

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