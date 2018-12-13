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Tahkim Kurulu, Süper Lig kulübü başkanına verilen cezayı kaldırdı

Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na PFDK tarafından verilen 60 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasının kaldırırken; Başakşehir'de forma giyen Manuel da Costa'nın 3 maçlık cezasının ise onandığını açıkladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 16:13
Tahkim Kurulu, Süper Lig kulübü başkanına verilen cezayı kaldırdı

Tahkim Kurulu, PFDK'nın 60 gün hak mahrumiyeti verdiği Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını kaldırdı. Başakşehir'de forma giyen Manuel da Costa'nın 3 maçlık cezası ise onandı.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile ilgili PFDK'nın 11.12.2018 tarihli E. 2018-2019/474 K.2018-2019/514 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuran kulüp ve kulüp başkanı tarafından duruşma talep edildiği görüldü. Duruşma için tayin edilen, 13.12.2018 Perşembe günü saat 14:00'de başvuruda bulunan kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile kulüp yöneticisi ve vekili Av. Eda Lermi Zorer'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun itirazlarının kabulü ile PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile,

Da Costa'nın cezasına onama

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Manuel Mrouan Da Costa Trindade'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:13
  1. Trabzon
  2. Tahkim Kurulu
  3. PFDK
  4. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu
  5. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.
  6. Ahmet Ali Ağaoğlu
  7. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü
  8. Manuel Mrouan Da Costa Trindade

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