Tahir Sancar kimdir? Tahir Sancar, Aziz Sancar’ın neyi olur?

Halen Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill Sarah Graham Kenan Biyokimya ve Biyofizik Programı'nda görevli Prof. Sancar’ın ağabeyi Tahir Sancar’ın vefat ettiği öğrenildi.

Emekli binnaşı olan Tahir Sancar, Nobel Kimya Ödüllü Aziz Sancar'ın abisidir. Tahir Sancar'ın veaft haberi yeğeni Ülkü Sancar tarafından geldi. Ülkü Sancar açıklamayı Twitter hesabında yaptı.

Aziz Sancar kimdir?

Aziz Sancar 8 Eylül 1946 da Mardin-Savur'da doğmuştur. Sekiz çocuklu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlk eğitimini Mardin'de tamamladı. Sancar, 1963 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesini 1971 yılında bitirdi ve eğitim için ABD'ye gitti. Savur'da iki yıl doktorluk yaptı.

Sonrasında Dallas'a giderek Teksas Üniversitesinde Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı. Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. Aziz Sancar ödüle ABD'li Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte layık görüldü.