Tahir Büyükkalın kimdir nereli ve kaç yaşında? Tahir Büyükkalın hangi görevde?

Tahir Büyükkalın’ın kim olduğu merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nden 1992 yılında mezun olan Tahir Büyükkalın, 13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atandı. İsmi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Tahir Büyükkalın kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Tahir Büyükkalın biyografisi

Tahir Büyükakın kimdir?

1969 Kocaeli’nin Derince İlçesinde dünyaya gelen Tahir Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi´nde ki eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nden 1992 yılında mezun oldu. 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü´nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tahir Büyükakın,.Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi´nde tamamladı. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. ‘Makro iktisat’ bilim alanındaki çalışmaları ile doçent unvanını alan Büyükakın'ın ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında da çalışmaları bulunuyor. İyi derece de İngilizce bilen, Büyükakın evli ve 3 çocuk babasıdır. 13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atandı.