Tahincioğlu satışlardan memnun

Tahincioğlu tarafından Emlak Konut GYO güvencesiyle yapımı devam eden Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye projeleri de Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı.

Şirket bu dönemde 429 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi. Yükselen konut faizlerine rağmen tüm projelerinde 60 ay yüzde sıfır faiz kampanyası gerçekleştiren Tahincioğlu ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat da sunuyor.

ÖZCAN TAHİNCİOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “2018 yılının ilk yarısını mevcut piyasa koşullarına rağmen satışlar açısından oldukça başarılı geçirdik. Emlak Konut GYO’nun açıkladığı ilk yarı satışlarına göre, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı. Konut sahibi olmak isteyenlerin yine birinci tercihinin Tahincioğlu olması bizi gururlandırmaya devam ediyor” dedi.

TAKİPÇİLERİN SAYISI ARTIYOR

Tahincioğlu, “Çağrı merkezimizi projelerimiz hakkında bilgi almak için 10 binden fazla kişi aradı. Dijital kampanyalarımızda 1,3 milyar erişim sağladık, 2,8 milyon kişi web sitelerimizi ziyaret etti ve 10 bin 600 adet talep topladık. Bu yıl satış ofislerimizi 15 bin 500 kişi ziyaret etti. Bu rakamlar konut sahibi olmak isteyenlerin Tahincioğlu’na duyduğu güvenin en somut göstergesi” diye konuştu.