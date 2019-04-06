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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 73 - Pınar Karşıyaka: 56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25.

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:48
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 73 - Pınar Karşıyaka: 56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Türk Telekom, Pınar Karşıyaka’yı 17 sayı farkla 73-56 mağlup ederek, Play-Off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.



Salon: Ayhan Şahenk


Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Erşan Kartal xx, Polat Parlak xx


Türk Telekom: Landesberg xxxx 20, Redding xx 8, Gabriel x 5, Campbell xx 10, Stimac xx 13, Kaya Peker xx 10, Ender Aslan x 5, Yunus Emre Sonsırma x 2, Nusret Yıldırım x, Polat Kaya x


Başantrenör: Burak Gören


Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu x 6, Birkan Batuk xx 7, Erdi Gülaslan x, Erving Walker x 4, Assem Marei xxx 18, Akif Egemen Güven x, İlkan Kahraman x 1, Tayfun Erülkü x 5, Micheal Henry xx 9, Chris Evans xx 6


Başantrenör: Dirk Bauermann


1. Periyot: 18-15 (Türk Telekom lehine)


Devre: 36-33 (Türk Telekom lehine)


3. Periyot: 53-46 (Türk Telekom lehine)

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:48
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