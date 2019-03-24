Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 65- Anadolu Efes: 66 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes’e 66-65’lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Anadolu Efes puanını 39 yaparken, Gaziantep Basketbol ise 34 puanda kaldı.



Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Özlem Yalman xx, Serdar Ünal xx, Sinem Tetik xx

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva x 2, Tonye Jekiri xxx 18, Marko Tomas xxx 15, McKissic xx 10, Vasiliauskas xxx 12, Can Uğur Öğüt x 1, Stevan Jelovac xx 7, Murat Göktaş x

Başantrenör: Nenad Markovic

Anadolu Efes: Dunston xx 6, Buğrahan x, Moerman xxx 16, Sertaç xxx 11, Anderson x, Doğuş Balbay xx 5, Krunoslav Simon xx 7, Rodrigue Beaubois xx 9, Shane Larkin xx 8, Yiğitcan Saybir xx 4

Başantrenör: Ergin Ataman

1. periyot: 15-15

Devre: 25-39 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 43-57 (Anadolu Efes lehine)

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