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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Doğa Sigorta: 93 - Beşiktaş Sompo Japan: 87

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:42
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Doğa Sigorta: 93 - Beşiktaş Sompo Japan: 87

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Beşiktaş Sompo Japan’ı 93-87 mağlup etti.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Yener Yılmaz xx, Kerem Baki xx, Semih Vural xx


Galatasaray Doğa Sigorta: Webster xxx 18, Harrison xxx 18, Caner Erdeniz x 4, Hayes xx 11, Auguste xxx 22, Ayberk Olmaz x, Ege Arar x 6, Erol Can Çinko x 6, Göksenin Köksal x, Can Korkmaz x, Hasan Emir Gökalp xx 8


Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan


Beşiktaş Sompo Japan: Pressey xx 9, Burak Can Yıldızlı xx 9, Gibson xxx 17, Erkan Veyseloğlu xxx 17, Buva xxx 18, Can Maxim Mutaf x 2, Dusan Cantekin x 2, Kenan Sipahi xx 5, Samet Geyik xx 6, Benzing x, Enes Taşkıran x 2


Başantrenör: Dusko Ivanovic


1. periyot: 20-22 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)


Devre: 47-37 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)


3. periyot: 70-62 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:42
  1. doğa

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