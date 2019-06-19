0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6.

19 Haziran 2019 Çarşamba 21:56
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes’i 85-69’luk skorla mağlup etti ve seriyi 3-3’e getirdi. Cuma günü oynanacak serinin son maçında 2018-2019 sezonunun şampiyonu belli olacak.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. karşılaşmasında Fenerbahçe, Anadolu Efes’i konuk etti. Sarı-lacivertliler, bütün periyotlarda önde bitirdiği mücadeleyi 85-69’luk skorla kazandı. Fener bu sonuçla seriyi 3-3’e taşıdı. Maçın en skoreri Fenerbahçe’de 21 sayı ile oynayan Guduric olurken, Efes’de ise Larkin 16 sayı ile takımına katkıda bulundu.


Öte yandan müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar için 2 kez anons çalındı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ziya Özorhon xx, Sinan İşgüder xx


Fenerbahçe Beko: Melli xxx 14, Melih xx 10, Kalinic xx 10, Sloukas xx 11, Guduric xxx 21, Sinan Güler x, Ali Muhammed xx 11, Ahmet xx 8, Datome x


Başantrenör: Zeljko Obradovic


Anadolu Efes:Larkin xxx 16, Yiğitcan x 2, Doğuş x, Metecan x, Onuralp x, Sertaç x, Moerman xx 7, Buğrahan xx 9, Micic xx 12, Ömercan x, Dunston xx 11, Simon xx 12


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 17-11 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 38-36 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 53-52 (Fenerbahçe lehine)


5 faul alan: Simon (Anadolu Efes)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 21:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milano'daki Türklerin yaşam öyküsü fotoğraflarla anlatıldı
    1. Milano'daki Türklerin yaşam öyküsü..
    2. "15 milyonu bir göreceğim, hiçbirini..
    3. Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım..
    4. Sala'nın ölümüyle ilgili bir kişi..
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    6. Hangi ayda, hangi meyve tüketilmeli |..
    7. Dünyaca ünlü kanaldan 20 traktör atık..
    8. Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya..
    9. Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı..
    10. "Çambaşı Yaylası'nın adının dört..
    11. Şerefiye Sarnıcı’ndaki “Taşın..
    12. Tayland'ın yeni kabinesi bu ay içinde..
    13. Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon son..
    14. Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?..
    15. Nikola Kalinic 100. maçına çıktı
    16. Turistler yalın ayak yağmurdan kaçtı
    17. Kaşıkçı'nın nişanlısından "Washington..
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    19. TOKİ’de trafo patladı
    20. "İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz..
    21. Cezayir'deki gösterilerde sadece..
    22. Sakarya'da sağanak etkili oldu
    23. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    24. Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve..
    25. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi..
    26. "Baskılara boyun eğmeyin"
    27. İSKİ, Türkiye’nin en büyük 3. meydan..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kırmızı, gri,..
    29. Yatağan’da kaza: 14 yaralı
    30. Ali Koç ve Semih Özsoy takımlarını..
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu