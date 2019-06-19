Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes’i 85-69’luk skorla mağlup etti ve seriyi 3-3’e getirdi. Cuma günü oynanacak serinin son maçında 2018-2019 sezonunun şampiyonu belli olacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. karşılaşmasında Fenerbahçe, Anadolu Efes’i konuk etti. Sarı-lacivertliler, bütün periyotlarda önde bitirdiği mücadeleyi 85-69’luk skorla kazandı. Fener bu sonuçla seriyi 3-3’e taşıdı. Maçın en skoreri Fenerbahçe’de 21 sayı ile oynayan Guduric olurken, Efes’de ise Larkin 16 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Öte yandan müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar için 2 kez anons çalındı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ziya Özorhon xx, Sinan İşgüder xx

Fenerbahçe Beko: Melli xxx 14, Melih xx 10, Kalinic xx 10, Sloukas xx 11, Guduric xxx 21, Sinan Güler x, Ali Muhammed xx 11, Ahmet xx 8, Datome x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Anadolu Efes:Larkin xxx 16, Yiğitcan x 2, Doğuş x, Metecan x, Onuralp x, Sertaç x, Moerman xx 7, Buğrahan xx 9, Micic xx 12, Ömercan x, Dunston xx 11, Simon xx 12

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 17-11 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38-36 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 53-52 (Fenerbahçe lehine)

5 faul alan: Simon (Anadolu Efes)

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