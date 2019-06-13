Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko’yu 74-57’lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko’yu 74-57’lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar x, Emin Moğulkoç x, Kaan Büyükçil xx

Fenerbahçe: Melli xx 11, Melih x 2, Kalinic xxx 17, Sloukas x 4, Guduric xx 7, Sinan x 2, Ali Muhammed xx 13, Ahmet x 1, Datome x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Anadolu Efes: Larkin xxx 19, Beaubois xxx 19, Doğuş x 2, Metecan x, Onuralp x, Sertaç x, Moerman xxx 16, Micic xxx 15, Dunston xx 3

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 17-22 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 26-36 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 45-56 (Anadolu Efes lehine)

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