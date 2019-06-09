0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’i 73-56’lık skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

09 Haziran 2019 Pazar 18:58
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’i 73-56’lık skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 11 Haziran Salı günü saat 18.45’te yine Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.


Karşılaşmaya iki takım da hücumda etkisiz başladı. İlk 5 dakika geride kalırken, iki takım da 6’şar sayı atabildi. Mola dönüşü Melli ve Ali Muhammed ile 5-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe, 11-6 öne geçti. Daha sonra Ali Muhammed ve Sinan Güler ile sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, ilk periyodu 18-10 önde tamamladı.


İkinci periyoda dış atışlarda etkili başlayan Anadolu Efes, Micic ve Larkin ile bulduğu 3’lüklerle 6-0’lık seri yaptı ve skoru 16-18’e getirdi. Fenerbahçe, hücumda Ali Muhammed’in etkili oyunuyla farkı 8 sayıya kadar çıkarsa da Efes, Micic’in basketleri geri dönmeyi başardı ve farkı 3’e indirdi (32-35). Periyodun bitmesine 10 saniye kala Ali Muhammed ile basket bulan sarı-lacivertliler devreye 10 sayı farkla 42-32 üstün girdi.


Üçüncü periyota Ali Muhammed, Guduric ve Melih 3’lüsünün sayılarıyla başlayan Fener, 14-2’lik seri yakaladı ve farkı 22 sayıya çıkardı (34-56). Bu periyotta Anadolu Efes hücumda varlık gösteremedi ve sadece 4 sayı atabildi. Periyodu ise 26 sayı farkla Fenerbahçe Beko 62-36 önde kapattı.


Son periyotta Anadolu Efes geri dönmeye çalışsa da Fenerbahçe buna izin vermedi ve parkeden 73-56’lık skorla galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Müsabakanın en skoreri Fenerbahçe’de 22 sayı ile oynayan Ali Muhammed olurken, Efes’te ise Micic 16 sayı ile takımına katkı verdi. Serinin ikinci maçı 11 Haziran Salı günü saat 18.45’te yine lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.


Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip ederken, milli basketbolcu Semih Erden de tribündeki yerini aldı.



Bu sezon 8. kez karşılaştılar


Anadolu Efes ile Fenerbahçe, bu sezon 8. kez karşı karşıya geldi. İki takım THY Euroleague’de 3, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 3, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ise birer kez olmak üzere 8 defa mücadele etti. İki takım da 4’er galibiyet elde etti.


Öte yandan Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratları nedeniyle hakemler anons yapılmasını istedi. Anonslar sonrasında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve basketbolcular taraftarlardan sakin olmasını söyledi.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Zafer Yılmaz xx, Altuğ Köselerli xx


Anadolu Efes: Shane Larkin x 7, Yiğitcan x, Doğuş Balbay x 4, Metecan Birsen x 5, Onuralp x, Sertaç Şanlı xx 10, Adrien Moerman x 3, Buğrahan x 3, Vasilije Micic xx 16, Ömer Can x, Bryant Dunston x 6, Krunoslav Simon x 2


Başantrenör: Ergin Ataman


Fenerbahçe Beko: Melli x 2, Barış x, Melih xx 17, Kalinic xx 9, Sloukas x 3, Egehan x, Guduric xx 6, Sinan Güler xx 4, Ali Muhammed xxx 22, Ahmet xx 10


Başantrenör: Zeljko Obradovic


1. Periyot: 10-18 (Fenerbahçe Beko lehine)


Devre: 32-42 (Fenerbahçe Beko lehine)


3. Periyot: 36-62 (Fenerbahçe Beko lehine)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 18:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hidayet Türkoğlu'ndan final serisi değerlendirmesi
    1. Hidayet Türkoğlu'ndan final serisi..
    2. Esra’nın vasiyeti yerine getirildi
    3. Arazi kavgasında ölenler toprağa verildi
    4. 2 kardeş kazada feci şekilde can verdi
    5. Üniversitenin elektriği güneşten
    6. Fenerbahçe Beko, final serisine..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    8. 69 gündür açlık grevindeki..
    9. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    10. Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
    11. Milletvekili Dikbayır, şehit..
    12. Saldırılar dijital haberciliğin önüne..
    13. Yanardağ patladı, külleri 7 bin..
    14. Elazığspor’un borcu 45 milyon476 bin..
    15. Keçiboynuzu nedir? Neden keçiboynuzu..
    16. Ankara'da sağanak sürprizi! Cadde ve..
    17. Kuşadası Kirazlı Kiraz Festivali 7 yıl..
    18. Kaz Dağları'nda korkutan çöplük yangını
    19. Hong Kong’da yüzbinler Çin’e karşı..
    20. Almanya'dan Filistin'e destek
    21. Çin'den ABD ve İngiliz gazetelerine..
    22. Bayram dönüşü çileye döndü
    23. O kedi yavrularını korumak isterken..
    24. İran'da Hamaney'den 619 mahkuma af ve..
    25. İtiraf etti! İmamoğlu'ndan 'Valiye it..
    26. Karacabey-Bursa yolunda tatil dönüşü..
    27. Tunceli'de ' bal arısı' dehşeti! Ölü..
    28. Şehit Uzman Çavuş Sağlam için mevlit..
    29. Makas terörü zanlıları tutuklama..
    30. Jandarma, bayram dönüşüne geçenleri..
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler