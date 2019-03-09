Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 79 - Beşiktaş Sompo Japan: 82 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Afyon Belediyespor’u 82-79 mağlup etti.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Erşan Kartal xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Musa Kazım Çetin xx

Afyon Belediyespor: Zelionis xx 8, Altan Erol xxx 18, Calloway xx 6, Carter x 2, Culpepper xxx 25, Hagins xxx 15, Kerem Gülmez x 2, Cevher Özer x 3, Dorukhan Engindeniz x

Başantrenör: Can Sevim

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey xx 7, Erkan Veyseloğlu xx 11, Alexander x, Can Maxim Mutaf x 3, Buva xxx 21, Samet Geyik x 3, Burak Can Yıldızlı xx 8, Gibson xxx 21, Kenan Sipahi xx 8

Başantrenör: Dusko Ivanovic

1. periyot: 22-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 45-35 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. periyot: 61-62 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

5 faul alan: Zelionis (Afyon Belediyespor)

Diskalifiye: Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan)

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