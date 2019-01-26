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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Türk Telekom: 76 - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 53

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:16
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Serhat Büker, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Türk Telekom: Landesberg 11, Ender Arslan 9, Metin Türen 3, Campbell 15, Stimac 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 10, Redding 9, Kaya Peker 8, Fikret Can Akın, Polat Kaya 3

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 14, Şafak Edge, Alp Karahan 9, Bora Hun Paçun 6, Uğur Dokuyan 5, Wilbekin 6, Edogi 9, Burak Eşlik 4, Tevfik Akdamar

1. periyot: 23-13

Devre: 43-27

3. periyot: 60-45


ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 76-53 yendi.

Karşılaşmada ilk basket 2. dakika dolarken misafir takım oyuncusu Uğur Dokuyan'dan geldi. Maça iki takım da özellikle hücumda kötü başlarken ilk 3 dakika konuk ekibin 4-3 üstünlüğünde geçildi. Karşılaşmada dengeyi bulan Türk Telekom, Metin Türen'in basketiyle 5. dakikayı 10-7 üstün geçti. Stimac ve Landesberg ile pota altını iyi kullanan ev sahibi ekip, ilk çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 8 sayıya (17-9) çıkardı. Bu dakikadan sonra da üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, çeyreği 23-13 önde kapattı.

Türk Telekom ikinci çeyreğe Ender Arslan'ın 3 sayılık basketiyle başladı. Ender Arslan'ın sayısından sonra duraklayan ev sahibi ekip sayı bulamazken konuk takımı skoru 26-18'e getirdi. Savunma ribauntlarında başarısız olan başkent ekibi, konuk takımın hatalarını iyi değerlendirerek ilk yarının son 5 dakikasına 35-20 önde girdi. Kaya Peker'in girmesiyle pota altında daha etkili olan Türk Telekom, 40-22'lik skorla devrenin bitimine 3 dakika kala üstünlüğünü devam ettirdi. Nusret Yıldırım'ın 3 sayılık basketiyle 43-25'lik skoru yakalayan Ankara ekibi, devreyi 43-27 önde bitirdi.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol üçüncü çeyreğe Alp Karahan'ın 3 sayılık basketiyle başlarken ev sahibi ekip buna Ender Arslan ile karşılık verdi. Konuk ekip, 3 sayılık basketlerine devam ederken aradaki farkı da 9 sayıya (45-36) indirdi. Sakarya temsilcisi, Edogi'nin basketiyle 11-2 seri yakaladı ve çeyreğin bitimine 5 dakika kala skoru 45-38'e getirdi. Farkın azalmasının ardından toparlanan Türk Telekom, hızlı hücumda Redding ile basket bularak skoru 50-38'e taşıdı. Bu periyodun son 2 dakikasına 53-41 önde giren Türk Telekom, çeyreği 60-45 üstün tamamladı.

Son çeyreğe konuk ekip ön alanda baskı yaparak başlamasına rağmen Türk Telekom oyun disiplininden kopmadı ve farkı giderek açtı: 68-48. Türk Telekom maçın son 5 dakikasına 20 sayılık farkla girdi: (71-51) Bu dakikadan sonra iki takım da oyun disiplininden koparken Türk Telekom, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi. Karşılaşmanın son 2 dakikasına 73-53 önde giren başkent ekibi, müsabakayı 76-53 kazandı.


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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 17:16
  1. 16. hafta
  2. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  3. Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. Türk Telekom

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