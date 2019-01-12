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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Gaziantep Basketbol: 71 - Galatasaray: 67

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:17
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Şahinbey

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Şakacı

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 5, Vasilliauskas 5, Jekiri 17, McKissic 10, Can Uğur Öğüt 10, Greene 2, Tomas 22, Doğan Şenli, Kadir Bayram, Murat Göktaş

Galatasaray: Webster 9, Harrison 16, Hayes 12, Auguste 10, Göksenin Köksal 5, Arapovic 4, Hasan Emir Gökalp 6, Can Korkmaz 2, Erol Can Çinko 3, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz

1. Periyot: 20-22

Devre: 39-35

3. Periyot: 52-55


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Gaziantep Basketbol, Galatasaray'ı 71-67 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ve çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Galatasaray, son bölümde Erol Can Çinko'nun attığı üç sayılık basketle 22-20 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Gaziantep Basketbol, 16. dakikada 29-26 öne geçtiği müsabakanın ilk devresini 39-35 üstün kapattı.

Maçın ikinci yarısında dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, son çeyreğe 55-52 galip durumda girdi.

Final periyodunda iyi savunma yapan Gaziantep Basketbol, son dakikaya 69-63 önde girdi. Ev sahibi takım, kalan sürede de üstünlüğünü koruyarak maçı 71-67 kazandı.

Gaziantep Basketbol bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 6. kez mağlup oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:17
  1. Basketbol
  2. Galatasaray
  3. Gaziantep Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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