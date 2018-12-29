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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 67 - Banvit: 75

29 Aralık 2018 Cumartesi 20:04
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Sakarya

Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Halit Can Cihan

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 4, Wilbekin 13, Herndon 5, Edogi 6, Şafak Edge 16, Uğur Dokuyan 2, İzzet Türkyılmaz 6, Barlow 12, Bora Hun Paçun, Burak Eşlik 3

Banvit: Perez 11, Morgan 15, Neal 16, Shelton 14, Moore 4, Metehan Akyel 2, Şehmus Hazer 2, Rıdvan Öncel, Tolga Geçim 11, Ragıp Berke Atar

1. Periyot: 12-20

Devre: 33-41

3. Periyot: 54-62


SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Banvit, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 75-67 mağlup etti.

Karşılaşmaya Morgan ve Neal'in sayılarıyla başlayan Banvit, 6. dakikada 12-6 öne geçti. Herndon, Edogi, Şafak Edge ve Etou ile basketler bulmasına rağmen farkı kapatamayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ilk periyodu 20-12 geride tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte ev sahibi takım, Wilbekin'in üç sayılık basketleri ve İzzet Türkyılmaz'ın sayılarıyla 16. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 28-31. Tolga Geçim, Morgan, Perez ve Neal ile rakibine cevap veren Banvit, soyunma odasına 41-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Perez, Moore ve Neal'in basketleriyle başlayan konuk ekip, 23. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 37-51. Üstünlüğünü koruyan Banvit, son çeyreğe 8 sayı farkla (54-62) önde girdi.

Son periyotta farkı açan Banvit, 37. dakikada Morgan'ın bulduğu sayıyla farkı 15 sayıya kadar (59-74) çıkardı. Kalan dakikalarda da üstünlüğünü koruyan Balıkesir temsilcisi, parkeden 75-67 galip ayrıldı.

Maçın en skorer isimleri, 16'şar sayı ile Sakarya ekibinden Şafak Edge ve Banvit'ten Neal oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 20:04
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Banvit
  3. Sakarya
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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