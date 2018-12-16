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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Türk Telekom: 89 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 84

16 Aralık 2018 Pazar 19:28
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Altuğ Köselerli, Serhat Büker

Türk Telekom: Landesberg 26, Yunus Emre Sonsırma 2, Gabriel, Campbell 14, Stimac 9, Redding 4, Ender Arslan, Kaya Peker 17, Metin Türen 14, Nusret Yıldırım 3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 15, Mehmet Yağmur 14, Kulig 14, Semih Erden 11, Babic 11, Berent Kavaklıoğlu 3, Minchev 14, Ramazan Tekin 2, Spight

1. periyot: 23-11

Devre: 40-39

3. periyot: 62-61


ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 89-84 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Türk Telekom oldu. Campbell, Stimac ve Landesberg'in sayılarıyla rakibine üstünlük sağlayan başkent ekibi, 4. dakikada 11 sayılık (15-4) farkı yakaladı. Hücumda yüksek bir yüzde yakalayan Türk Telekom, özellikle Landesberg'in etkili oyunuyla farkın kapanmasına izin vermedi ve ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.

Her iki takım da 2. çeyreğe hücum organizasyonlarında sıkıntılı girdi. Kaya Peker ile boyalı alandan sayılar çıkaran Ankara ekibi, 13. dakikayı 27-15 üstün geçti. Bu dakikadan sonra hem savunmada hem de hücumda başarılı bir görüntü sergileyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, özellikle Minchev ve Holloway'in basketleriyle 18-5'lik seri yakalayarak 18. dakikada 33-32 ile öne geçti. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği bu dakikalarda Campbell ve Nusret Yıldırım ile rakip savunmayı aşan Türk Telekom, soyunma odasına 40-39 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan 3. periyotta Türk Telekom, Landesberg ve Stimac, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise Minchev ve Semih Erden ile skor üretirken, 24. dakika 51-49 İstanbul ekibi lehine geçildi. Minchev ve Holloway ile sayılar bulan rakibine Landesberg-Metin Türen ikilisiyle karşılık veren Türk Telekom, çeyreği 62-61 üstün bitirdi.

Final periyodunda büyük bir çekişme yaşandı. Her iki takım da hücumlarını boyalı alandan kurarken, Kaya Peker ile basketler üreten Türk Telekom, 33. dakikaya 4 sayı farkla önde girdi: 70-66. Kaya Peker'i boyalı alanda çok etkili kullanan başkent temsilcisi, Landesberg'in de sayılarına devam etmesiyle 36. dakikada farkı 6 sayıya (79-73) çıkardı. Kalan sürede rakibinin farkı kapatma çabalarına Landesberg'in sayılarıyla izin vermeyen Türk Telekom, karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:28
  1. 11. hafta
  2. Basketbol
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. Türk Telekom

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