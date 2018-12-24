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Tahincioğlu All-Star 2019'un oylaması RedBull.com'da

Basketbolseverler, Asya karması ile Avrupa karmasını karşı karşıya getirecek Tahincioğlu All-Star maçında yer almasını istedikleri basketbolcuları www.redbull.com/bslallstar adresinden seçebilecek

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:03
Tahincioğlu All-Star 2019'un oylaması RedBull.com'da

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu All-Star'da yapılacak Avrupa ile Asya karması maçında yer alacak oyuncuların belirleneceği oylama, RedBull.com'da başladı.

Redbull'dan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin devre arasında düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu yaklaşıyor. 20 Ocak'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek yılın en iyi şovu öncesinde oylama başladı.

Basketbolseverler, Asya karması ile Avrupa karmasını karşı karşıya getirecek Tahincioğlu All-Star maçında yer almasını istedikleri basketbolcuları www.redbull.com/bslallstar adresinden seçebilecek.

Oylamada tüm basketbolculara oy verilebiliyor. İki karmada da en iyi iki oyun kurucu, en iyi iki forvet ve en iyi pivotlar seçilecek. En çok oyu olan 5 kişi, mücadeleye ilk 5'te başlamaya hak kazanacak.

Avrupa karmasında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Tekfen, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bahçeşehir Koleji forması giyen oyuncular yer alacak.

Asya karmasında ise Fenerbahçe Beko, Banvit, Türk Telekom, Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Tofaş ve Afyon Belediyespor basketbolcuları olacak.

- Edis, sahne alacak

RedBull.com'un iletişim sponsoru olduğu Tahincioğlu All-Star 2019, halk oylamasıyla seçilen Asya ve Avrupa karmaları maçının yanı sıra Tahincioğlu Smaç Yarışması, ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması, sürpriz etkinlikler ve yarışmalarla basketbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Tahincioğlu All-Star 2019 kapsamında, Türk pop müziğinin son yıllardaki en sevilen isimlerinden Edis de konser verecek.

RedBull.com'da şu ana kadar devam eden oylamada en çok tercih edilen oyuncular, Avrupa karmasında Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Adrien Moerman (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Asya karmasında Kostas Sloukas (Fenerbahçe BEKO), Alp Karahan (Ada Tıp Sakarya), Şehmus Hazer (Banvit), Nikola Kalinic (Fenerbahçe BEKO), Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş) şeklinde sıralanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:03
  1. Redbull
  2. Tahincioğlu All-Star

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