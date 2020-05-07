Tahin pekmezli kek tarifi | Tahin pekmezli enfes tarif

Tahin pekmezin mutfağımızdaki yeri büyük, gerek tatlılarda gerekse tuzlularda gönül rahatlığıyla kullanılan ve farklı bir lezzetin meydana gelmesini sağlayan tahin-pekmez ikilisi, bu sefer kekleri şenlendirecek. Daha önce denemediğiniz bir lezzeti tahin pekmezli kekte bulabilirsiniz. Peki ama tahin pekmezli tariflerde dikkat edilmesi gereken püf noktaları nelerdir? Tahin pekmezli kek nasıl yapılır? İçinde tahin pekmez olan kek malzemeleri nelerdir? Tahin pekmez keki malzemeleri ve tahin pekmez keki tarifi...