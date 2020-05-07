Tahin pekmezli kek tarifi | Tahin pekmezli enfes tarif
Tahin pekmezin mutfağımızdaki yeri büyük, gerek tatlılarda gerekse tuzlularda gönül rahatlığıyla kullanılan ve farklı bir lezzetin meydana gelmesini sağlayan tahin-pekmez ikilisi, bu sefer kekleri şenlendirecek. Daha önce denemediğiniz bir lezzeti tahin pekmezli kekte bulabilirsiniz. Peki ama tahin pekmezli tariflerde dikkat edilmesi gereken püf noktaları nelerdir? Tahin pekmezli kek nasıl yapılır? İçinde tahin pekmez olan kek malzemeleri nelerdir? Tahin pekmez keki malzemeleri ve tahin pekmez keki tarifi...
Tahin pekmezli keki, kakaolu kek yaptığınız aşamalarla yapmanız gerekiyor. Normal keki hazırladıktan sonra, harcın bir kısmını ayırıp, içerisine tahin ve pekmezi ilave etmeniz gerekiyor. İşte bu kadar basit anlaşılan fakat enfes bir tarif...
Malzemeler
- 4 yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 1 su bardağı süt
- 2 paket vanilya
- 2 paket kabartma tozu
- 3 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz veya fındık
- yarım su bardağı tahin
- yarım su bardağı pekmez
Üzeri için;
- 1 yemek kaşığı tahin
- 2,5 yemek kaşığı pekmez
- kıyılmış ceviz veya fındık içi
Kabınızın içerisine yumurta ve şekeri alıp çırpın. Ardından içerisine sırasıyla sıvıyağ ve sütü ilave edin.
Toz malzemelerin hepsini bir kap içerisinde birleştirip, eleyerek sıvı harcın içerisine ekleyin.
Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbınıza, kek harcının 3'te 2'sini boşaltın.
Kalan harcın içine; ceviz, pekmez ve tahini ilave edip karıştırın. (Bir nevi kakaolu kek yaparken izlenen aşamaları izleyerek, ekstra tahin ve pekmezli bir harç elde etmiş olacaksınız.) Bu harcıda kalıba aktarın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, 35-45 dakika kadar pişirin.
Fırından çıktıktan sonra sosunu hazırlayıp, kekin üzerine ilave edin.
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