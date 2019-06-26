0553 313 94 23

Tahılda hasattan sonra saman telaşı

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hasat ile birlikte saman telaşı da başladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
Tahılda hasattan sonra saman telaşı

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hasat ile birlikte saman telaşı da başladı.


Türkiye’de en fazla hububatın yetiştiği bölgelerden olan Güneydoğu’da arpa ve buğday hasadı devam ederken, Gaziantep’in Yavuzeli ilçesindeki ovalarda hasat edilen arpa ve buğdayların samanı içinse hayvan yetiştiricileri tatlı bir telaş yaşıyor. Hayvan üreticilerinin yanı sıra saman tüccarları da çiftçiden topladıkları samanları, depolarında çuval ya da balyalar haline getirerek, kışın hayvan yetiştiricilerine satıyor.


Çiftçiler hasat ettikleri buğday ve arpa samanının tonunu 320 TL’den hayvan üreticilerine ya da saman tüccarlarına satıyor. Harman olarak bilinen saman biriktirme yerlerine bırakılan samanlar, buradan römork veya kamyonetlerle depolara götürülüyor. Samanlar daha sonra püskürtme makinesi olarak da bilinen saman atma makineleri yardımıyla depolara dolduruluyor. Burada çuvallanan ve balyalar haline getirilen samanlar, satış için kış dönemine kadar bekletiliyor.


Buğday yetiştiriciliği yapan Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, "Tarlalarında hasat yapan çiftçilerimizi oldukça zor bir süreç yaşıyor. Ama çiftçilerimiz bu zorlu süreçleri, fırsata da dönüştürerek, en güzel şekilde hasadını yapıyor. Tahılda hasat döneminin son haftalarını yaşıyoruz. Çiftçilerimiz, bu kavurucu sıcaklara rağmen tarlada biçerdöverler ile birlikte tarlada çalışıyor. Hasadı yapan çiftçiler, buğday ve arpanın sapını ise samana dönüştürüyor. Hem hasattan hem de samandan para kazanıyor" dedi.


Çiftçilerden Hasan Güzel ise yıl boyunca emeklerinin karşılığını almak için mücadele ettiklerini belirterek, verdikleri emeğin karşılığını alabilmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti. Güzel, tarladan topladıkların hububatın samanını da hayvan yetiştiricilerine ve saman tüccarlarına sattıklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü
    1. Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü
    2. Nevşehir Belediyesi’nin sıcak asfalt..
    3. Teknoloji şirketleri kullanıcı..
    4. Söke Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen..
    5. Elazığ’da İpekböceği Yetiştiriciliği..
    6. Çay sanayicisi şikayetçi
    7. Aylan Kürdi’nin kısacık hayatı film..
    8. Seçer: “Halkımdan aldığım mesajı..
    9. GÜNCELLEME 3 - Edirne'de düzensiz..
    10. Denizde bulduğu taşın araştırılmasını..
    11. Bulgarlar Kayseri’ye Hayran Kaldı
    12. SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN..
    13. Kaymakam Aydın, asfalt çalışmalarını..
    14. Kremlin: "G20 Zirvesi’nde Putin ve..
    15. Bakan Akar'dan 'terhis' açıklaması!
    16. Parlamento kritik yasayı onayladı!..
    17. Mardin’de dijital dönüşüm, e-ticaret..
    18. ANALİZ- Gürcistan'daki protestocuların..
    19. Aile boyu torbacılar
    20. Beşiktaş’ta transfer hamleleri başlıyor
    21. Protestocular Hong Kong'un G20..
    22. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    23. Suriye’de şehit olan uzman onbaşı..
    24. MKE Ankaragücü'nde kongre kararı
    25. Antalya’da 2 metre boyunda köpek..
    26. Gerilim tırmanıyor, F-35'ler..
    27. Akar: "Terörle mücadele hem yurt..
    28. Spot piyasada elektrik fiyatları
    29. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Askeralma..
    30. Iğdır’da teröristler taciz ateşi açtı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler