Taha Altıkardeş Trabzonspor'a mı transfer olacak? Taha Altıkardeş kimdir?
Altınordu'nun 19 yaşındaki golcüsü Enis Destan'ı kadrosuna katan Trabzonspor, yeni transferlere hız kesmeden devam ediyor. Peki Taha Altıkardeş kimdir? Taha Altıkardeş nereli kaç yaşında? Taha Altıkardeş hangi takımda oynadı? İşte Taha Altıkardeş hayatı, biyografisi.
Trabzonspor'un Taha Altıkardeş'in transferi için Bursaspor ile anlaştığı iddia edildi. Trabzonspor, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen, transferleri için Bursaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sabah’ın haberine göre, Bordo-mavililer üç oyuncu için Bursaspor'a toplamda 29 milyon TL ödeyecek. Bu rakamın 9 milyon TL'si peşin, 20 milyon TL'si ise 10 taksit halinde ödenecek.
Taha Altıkardeş kimdir?
22 Ağustos 2003’te Bursa’da dünyaya gelen Taha Altıkardeş, futbola Bursa Ufukspor’da başladı. 2 yıl burada forma giyen Taha, 2015 yılında Vakıfköy’e adım attı.
Bursaspor altyapı hocalarının dikkatini çeken genç stoper, altyapıda bir sürede forma giydikten sonra A takımda oynamaya başladı. U19 Milli Takım kadrosunda da yer alan Altıkardeş, gelecek vaat eden futbolcular arasında yer alıyor.