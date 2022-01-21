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Biyografi Taha Altıkardeş kimdir? Taha Altıkardeş nereli kaç yaşında? Taha Altıkardeş hangi takımda oynuyor?
Biyografi

Taha Altıkardeş kimdir? Taha Altıkardeş nereli kaç yaşında? Taha Altıkardeş hangi takımda oynuyor?

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz ile yeni kontrat yapmayı düşünmeyen Fenerbahçe, Taha Altıkardeş'in transferi için kolları sıvadı. Peki Taha Altıkardeş kimdir? Taha Altıkardeş nereli kaç yaşında? Taha Altıkardeş hangi takımda oynuyor?

Yeniakit Publisher
2022-01-21 15:47:00 - 2022-01-21 15:48:55
Taha Altıkardeş kimdir? Taha Altıkardeş nereli kaç yaşında? Taha Altıkardeş hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki milli stoper Taha Altıkardeş'in transferi için Yeşil-Beyazlılarla resmi temaslara başladı. U19 Milli Takımımızda da forma giyen Taha Altıkardeş, Fenerbahçe’nin kadrosuna katılmaya olumlu yaklaşıyor.

Taha Altıkardes Kimdir?

Bursaspor takımında Defans mevkinde forma giyen Taha Altikardes, 22 Ağustos 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. cm boyunda ve kilo olan Taha Altikardes, -- ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Taha Altikardes, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Taha Altikardes, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

taha altıkardeş

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