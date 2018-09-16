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Taha Akyol Hürriyet'ten ayrıldı mı? Taha Akyol kimdir?

Doğan Medya'yı Demiröğren Medya'nın almasından sonra başta Hürriyet ve CNN Türk olmak üzere Doğan Medya Grubundan ayrılıklar devam ediyor. Ayrılıklar kervanına Hürriyet Gazetesi'nde yıllardır köşe yazarlığı yapan Taha Akyol oldu. Peki Taha Akyol kimdir? Taha AKyol neden Hürriyet'ten ayrıldı?

16 Eylül 2018 Pazar 09:18
Taha Akyol Hürriyet'ten ayrıldı mı? Taha Akyol kimdir?

Doğan Medya'yı Demiröğren Medya'nın almasından sonra başta Hürriyet ve CNN Türk olmak üzere Doğan Medya Grubundan ayrılıklar devam ediyor. Ayrılıklar kervanına Hürriyet Gazetesi'nde yıllardır köşe yazarlığı yapan Taha Akyol oldu. Peki Taha Akyol kimdir? Taha AKyol neden Hürriyet'ten ayrıldı?

Taha Akyol Hürriyet'den ayrıldığını bugünkü köşe yazısında ayrıldığını veda yazısıyla duyurdu. Taha Akyol'un aynı aynı grupta yer alan CNNTürk televizyonundaki ‘Eğrisi Doğrusu’ adlı TV programı yayından kaldırılmıştı.

Veda yazısı

Bugün bu zor vedayı yapıyorum.

Değerli okurlarıma ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

En iyi dileklerimle, saygılarımla.

TAHA AKYOL KİMDİR?

Taha Akyol 1946 senesinde Yozgat'ta dünyaya geldi.  

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Yozgat'ta tamamlayan Akyol, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 

Yazarlık kariyerine 1977 senesinde Her Gün gazetesinde başladı. 

80 darbesi öncesinde bir süre Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde görev aldı.

Darbe sonrasında tutuklanan Akyol uzun müddet Mamak Cezaevi'nde yattı. Sonrasında Askeri mahkemede yargılandı ve beraat etti.

Sonraları Yankı dergisinde, TercümanMeydan ve Milliyet gazetelerinde çalışan Akyol, 80'li yılların ortalarından itibaren "Türk milliyetçisi" çizgiden uzaklaşarak "muhafazakar-liberalizme" yöneldi. 

Şu an Hürriyet gazetesinde yazarlığa devam eden Taha Akyol evli ve iki çocuk babasıdır.

Taha Akyol aynı zamanda  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyeti üyesidir. 

 

ESERLERİ

Atatürk’ün İhtilal Hukuku

Demokrasiden Darbeye babam Adnan  Menderes

Ortak Acı

Ama Hangi Atatürk

Medine’den Lozan’a

Kitaplar Arasında

Hariciler ve Hizbullah

Mezhep ve Devlet

Hayat Yolunda

Bilim ve Yanılgı

1980’lerde Türkiye

Azerbaycan, Sovyetler ve Ötesi

Haricilik ve Şia

Hayat Yolunda

Lenin’siz Komünizm

Politikada Şiddet

Sovyet Rus Stratejisi ve Türkiye

Tarihten Geleceğe

Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkyesi’ne

 

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 09:18
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