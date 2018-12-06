Taha Akgül'den sürpriz yenilgi için öz eleştiri





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, son Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde elenmesine ilişkin, "Ben öz eleştiri yapmasını bilen bir adamım. Bazı şeyleri doğru yapmadık ki bize orada başarı nasip olmadı." diye konuştu.

Taha Akgül, AA muhabirine, boynuna astığı Avrupa'da 6, dünyada 2, olimpiyatlarda 1 altın madalyanın ardından ekim ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na hazırlanma süreci, çeyrek finalde İranlı rakibi Parviz Khodavirdi Hadibasmanj ile yaptığı karşılaşma ve aldığı mağlubiyet ile kariyeri için hedeflerini değerlendirdi.

Macaristan'daki organizasyon öncesi hedefini "3. kez dünya şampiyonluğu" olarak belirlediğini vurgulayan 28 yaşındaki güreşçi, "Serbest stil güreşte İran, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, ABD gibi çok güçlü ülkeler var. Kurada bütün iyiler bir tarafa toplandık. Çıksaydım, çok güçlü bir gruptan çıkacaktım. İranlı rakibimle daha önce 3 defa güreştim ve üçünde de galip gelmiştim. Kaybedeceğimi ben de düşünmüyordum. Çok büyük bir sürpriz çok büyük bir hayal kırıklığı oldu." ifadelerini kullandı.

Hadibasmanj'ın "güçlü ve kondisyonlu" bir sporcu olduğunu belirten Taha, "Aslında mücadele kafa kafaya geçiyordu. Çok da atak güreştim ikinci yarı, 4 defa rakibimin ayağını almama rağmen dört kere dalmama rağmen bir türlü düşüremedim. Kıl payı pozisyonlardan döndü. Rahatlamak için skoru 4-1'e getireyim diye uğraştım, çünkü 2-1 öndeydim. Rakibim puanlar aldı ve 3-2 öne geçti. Daha sonra 20 saniye kala tuttuğum rakibimi hiç olmayacak yerde kaçırdım. En iyi olduğum yer dalma tekniğimdir ama bu sefer olmadı." şeklinde konuştu.





- "Yenilmekten gocunan bir adam değilim"





Finalde yenilse üzülmeyeceğini aktaran Taha, "Ancak, çeyrek finalde yenilmiş bir sporcuyum, demek ki bazı şeyleri doğru yapmadık." dedi.

"Ben öz eleştiri yapmasını bilen bir adamım her zaman öz eleştiri yaparım." ifadesini kullanan Taha, şöyle devam etti:

"Yenilmekten gocunan bir adam değilim. Sporda bunlar var. Öz eleştiri yapan bir insanım, demek ki bazı şeyleri doğru yapmadık ki bize orada başarı nasip olmadı. O yüzden çalışma programımızı değiştirip yine aynı şekilde antrenmandaki çalışma tekniğimizi taktiğimizi değiştirip, yoluma devam edeceğim. İnanın 4-5 ay çok iyi hazırlandım, ameliyat olmama rağmen. ABD'de Azerbaycan'da kamplar yaparak, çok iyi hazırlandım. En iyi hazırlandığım şampiyonadan madalyasız döndüm. Rıza Kayaalp için de aynı oldu. Bunlar başımıza geldi ve ikimizin de aynı yerde yenilmesi kötü birtevafuk oldu."





- "Ertesi gün antrenmanlara başladım"





Dünya şampiyonasından erken elenmesinin ardından vakit kaybetmeden Türkiye'ye döndüğünü aktaran Taha, ertesi gün de hemen antrenmanlara başladığının altını çizdi.

"Kesinlikle bırakmadım." diyen Taha, şunları söyledi:

"Ardından Almanya’ya gittim. Çok iyi bir kondisyoner eşliğinde 14 gün antrenman yaptığını. Kesinlikle bırakmadım çünkü ben o süreci uzatsam, moralim bozuk gezeyim tozuyum desem bu süreç daha uzayacak, ben daha da geriye gideceğim. Dünya şampiyonası öncesinde kilo vermiştim. Toparlamam gerekiyordu. Ağırlık çalıştım, farklı bir ortam, farklı spor salonu, farklı yemekler... Moral olarak da kendime geldim."

İnsanların kendisine yaptığı şeyler doğru olduğu için destek verdiğini dile getiren Taha, "Sağ olsunlar, bazı şeyleri doğru yapmışız ki insanlar bize destek oluyor. Bir de şunu unutmasınlar 8 senedir zirvedeyiz, 8 senedir dünya güreşinde 1 numara olmak, zirvede olmak kolay değil biz bunu başardık. İnsanlar şunu beklemesinler, Taha her gittiği yerde birinci olacak, şampiyon olacak... Tamam, ben zaten şampiyonluk için çalışıyorum ülkemizin bayrağını göndere çektirmek için çalışıyorum. Ama bütün sporcular bunun için, şampiyonluk için çalışıyor. Allah hep hak edene veriyor ki sürekli zirvede kalabilmek gerçekten çok zor, arada bir tökezlemeler olabilir. Bu normal bir yenilgidir. Bir dünya şampiyonasında da yenilebilirim, sonuçta sadece bir yenilgidir." yorumunu yaptı.

Son şampiyonadaki performansına vurgu yapan Taha, "Sonuçta bu olimpiyat değil. Bu işin en üst noktası olimpiyat. Daha önce 2 defa dünya, 6 kere Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmuşum. Bir dünya şampiyonasında da yenilebilirim. Günümde olmayabilirim, başka sebeplere bağlamamak lazım. Ben disiplinli bir şekilde tamamen kendimi güreşe adayarak bu sürece hazırlandım. Sadece bir yenilgidir. Eleştiriler geliyor duyuyorum ama alakası yok tamamen işime odaklanıyorum." şeklinde konuştu.





- "Kendimi bozmadan güreşi bırakana kadar devam edeceğim"





Elenmesinin arkasında taktik amaçlı kilo vermesi, sosyal hayatta çok yer alması gibi sebepler olduğu iddialarını reddeden milli güreşçi, yenilgisinin tek sebebinin "teknik" olduğunu vurguladı.

Karşılaşmanın olduğu gün hiçbir rahatsızlığının olmadığını belirten Taha, "Bana soruyorlar, 'Ne oldu, gücün mü yetmedi? Kilo verdin, zayıfladın' gibi değişik sebeplere bağlayanlar da var ama aslında tamamen sebep, teknik. Teknik açıdan bir sıkıntı vardı. Belki hazırlanma sürecinde bir sıkıntı oldu. Ya da müsabaka içerisinde bir hata yaptım belki atak yapmamam gerekiyordu ama teknik problemlerden dolayı kaybettim. Bunu sosyal hayatla ya da başka bir şeyle bağdaştırmak doğru değil." ifadelerini kullandı.

"Ben hiçbir zaman çizgisini bozmayan bir adamım." diyen Taha, "Olimpiyat şampiyonu oldum çizgimi bozmadım, ertesi yıl Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi oldum çizgimi bozmadan devam eden bir insanım. Olimpiyattan sonra bozmayan şimdi niye kendini bozsun. Kendimi bozmadan güreşi bırakana kadar devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.





- Hedef 2. kez olimpiyat şampiyonluğu





Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci kez şampiyon olmayı hedeflediğini belirtti.

"Bana Allah bu saatten sonra hiç madalya bile vermese başım gözüm üstüne şükrederim." diyen Taha, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü bize bunları kazandıran da Allah. Hepsi bir sınav, olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu yaptı. Hepsi bir sınavdı, şu an belki mağlubiyetle bizi sınıyor. Önemli olan sınavdan başarıyla geçebilmek için çalışmaya devam edebilmek. Bu emeğin karşılığını önümüzdeki şampiyonalarda Allah tekrar bana verecek diye düşünüyorum. İkinci olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum. Oraya kadar 2 Avrupa, bir dünya şampiyonası var, alabildiğim kadar şampiyonluk için çalışacağım."



