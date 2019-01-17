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Taha Akgül'den örnek davranış

- Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'e, Mehmetçik Vakfına yaptığı bağış nedeniyle şilt ve belge takdim edildi- Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal: "Taha'nın bu anlamlı bağışı yapması çok güzel"- Milli güreşçi Taha Akgül: "Her zaman vatan için elimizden geleni yapıyoruz"

17 Ocak 2019 Perşembe 12:22
Taha Akgül'den örnek davranış


ANKARA (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'e, Mehmetçik Vakfına yaptığı bağış nedeniyle şilt ve belge takdim edildi.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğünde gerçekleşen törende Taha'nın şilt ve belgesini vakıf genel müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal verdi.

Törende konuşan Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal, vakıflarının Taha gibi güzel insanların bağışlarıyla ayakta durduğuna dikkati çekti.

"Altı Avrupa, iki dünya ve bir olimpiyat şampiyonluğu elde eden Taha yüreğimizi kabarttı." diyerek konuşmasını sürdüren Bal, "İstiklal Marşı'mızı okutarak, bayrağımızı göndere çektirdi. Taha gibi insanların başarıları devam etsin. Taha'nın bu anlamlı bağışı yapması çok güzel. Vakıf ailesi olarak teşekkür ediyorum. Sizi çalıştıranlara, anne ve babanıza da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Taha Akgül de şilt ve belgenin takdiminin ardından yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve genel müdüre teşekkür etti.

TSK'nın Türkiye'nin en önemli kurumları arasında olduğunun altını çizen Taha, "Doğu ve Güneydoğu'da askerlerimiz mücadele ediyor. Mehmetçik Vakfına böyle bir bağışta bulunmak istedim. Gazilerimiz ve şehit ailelerine inşallah katkısı olur. Her zaman vatan için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler güreş camiası olarak milli bilinci olan sporcularız." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Taha Akgül ve Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal'ın yanı sıra ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, ASKİ Spor Kulübü Yöneticisi İbrahim Babür, Serbest Güreş Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Abdullah Çakmar da katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:22
  1. genel müdür yaşar bal
  2. Mehmetçik Vakfı
  3. Taha Akgül

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