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Biyografi Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nereli kaç yaşında? Taha Akgül hayatı!
Biyografi

Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nereli kaç yaşında? Taha Akgül hayatı!

Milli güreşçimiz Taha Akgül dokuzuncu Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Türiye’nin göğsünü kabartan Taha Akgül’ün hayatı, kariyeri, biyografisi merak ediliyor. Peki Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nereli kaç yaşında? Taha Akgül hangi okul mezun? Taha Akgül hayatı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 08:06:00 - 2022-03-31 08:06:57
Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nereli kaç yaşında? Taha Akgül hayatı!

Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü günün son müsabakasında milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Taha Akgül 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'da doğdu. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. İşte Taha Akgül’ün hayatı, biyografisi.

taha akgül

Taha Akgül kimdir?

1990 yılında Sivas'ta doğdu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 9 kez Avrupa, 2 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 9 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa’da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır.

Dünya Güreş Birliğinin 2022 yılında sıralama turlarının ilki olarak İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen 2022 Yaşar Doğu Turnuvası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.[22] Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 125 kg'da finalde Gürcü rakibi Geno Petriaşvili'yi 5-2 mağlup etti ve kariyerinin 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

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