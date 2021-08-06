Taha Akgül kimdir? Milli güreşçi Taha Akgül nereli, kaç yaşında? TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nda güreş alanında ülkemizi temsil eden Taha Akgül bronz madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı. Taha Akgül’den gelen güzel haber sonrası vatandaşlar Taha Akgül’ün kim olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya başladı. İşte Taha Akgül hayatı ve biyografisi...

Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı. Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.

Taha Akgül kimdir?

Taha Akgül, 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Halen Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Akgül, güreşe 14 yaşında başlamıştır.

6 sene boyunca Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim alan Akgül, 2008 senesinde İzmir'e yerleşti ve 9 Eylül Üniversitesi'nde Türkçe okumaya başladı. Burada Milli Takım antrenörüyle tanıştıktan sonra hayatı değişti ve daha profesyonel eğitim almaya başladı.

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi adına güreşmeye başladı ve 2009 senesinde gençlerde Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarısından sonra dikkat çekti ve Milli Takım'a çağırıldı. 2011 senesinde Ankara Aski'ye transfer oldu. 2012 senesinde 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

2014 senesinde Taşkent, Özbekistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci olarak yine altın madalya kazandı. 7-12 Eylül 2015 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası finalinde Azerbaycanlı rakibi Jamaladdin Magomedov'u 62 saniyede sayı tuşuyla (10-0) yenerek, tekrar altın madalya kazandı.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda bir kez daha altın madalya kazandı. 20 Ağustos 2016 tarihinde Rio Olimpiyatları'nda Taha Akgül, 125 kiloda finalde İranlı rakibini 3-1 mağlup etti ve altın madalya kazandı. Böylece Olimpiyat Şampiyonu unvanını kazandı.