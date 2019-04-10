Taha Akgül, Avrupa şampiyonu
- Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek altın madalya kazandı10 Nisan 2019 Çarşamba 21:06
İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler serbest stil 125 kilo final mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Taha Akgül, 7. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.
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