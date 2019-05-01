TADOS bisiklet Kulübü üyeleri, dikkat çekmek için pedal çevirdi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bisiklet tutkunları, bisiklet kullanımına dikkat çekmek için yaklaşık 17 kilometre pedal çevrildi.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü (TADOS) bisiklet kullanımına farkındalık oluşturmak için Tavşanlı Cumhuriyet Meydanından başlayıp Göbel Kaplıcalarına kadar bisiklet sürüşü yaptılar.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulüp Başkanı Cevdet Taşgüngül, yapılan etkinlik hakkında açıklamalarda bulunurken şunları söyledi: "Kulübümüzü 26 Nisan itibariyle kurmuş bulunmaktayız.Üyelerimiz daha önce çeşitli branşlarda faaliyetlerini sürdürüyorlardı, bunları tek çatı altında toplamaya çalıştık ve kulübümüzü kurduk. Kulübümüzün içerisinde bugün yapacağımız gibi bisiklet faaliyetinin yanında satranç, yüzme, yamaç paraşütü gibi faaliyetlerimiz de var. Tüm bunların yanında üyelerimizin tamamı arama kurtarma ekibinin çeşitli branşlarını da eğitimlerini tamamladılar. Farklı bir çatı altında arama kurtarma faaliyetlerimizi sürdürürken ayrılmak zorunda kaldık, inşallah burada arama kurtarma faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

TADOSBisiklet birimi sorumlusu Yavuz Doğanay, "Her yıl düzenlediğimiz bahara merhaba bisiklet sürüşünü bu kez Tavşanlı Doğa Sporları olarak düzenliyoruz. Bu gün bu programı yapmamızdaki maksat bisiklet sporuna dikkat çekmek, bisikletin trafikte bir ulaşım aracı olduğunun farkındalığını artırmak amacıyla düzenliyoruz. Yaklaşık olarak Tavşanlı ve Göbel Kaplıcaları arasında toplamda 17 Km’lik bir tur bizi bekliyor.Ayrıca her hafta Perşembe akşamlarıdüzenlediğimiz bisikletli ulaşıma dikkat çekmek amacıyla şehir içi ulaşımı düzenliyoruz. Bütün bisiklet severleri de bu tura katılmalarını bekliyoruz" dedi.

Bisikleti ile etkinliğe katılan öğrenci Hasan Hüseyin Akay ise, "Tavşanlı Doğa Sporları Kulübüyle geçen sene tanıştım. Haftada bir şehir içi turlarımız oluyor, bunlarla halka bisiklet hakkında farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bisiklete binerek hem yakıt tasarrufu sağlıyoruz, hem de spor yapmış oluyoruz ve sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz de yardımcı oluyor. Herkese bisiklet sürmeyi tavsiye ediyorum.Bugün büyük bir tutumuz olacak her yıl düzenlenen Tavşanlı’dan Göbel Kaplıcalarına kadar gidilip gelinecek" diye konuştu.

Bisikletliler trafik polislerinin kontrolünde 17 kilometrelik etabı tamamladı.