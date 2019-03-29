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‘Tadım Günleri’ etkinliğine yoğun ilgi

Marmaris’te turizm işletmecilerini, gıda üreten firmalarla buluşturan “Workshop Tadım Günleri’nin” bu yıl dördüncüsü gerçekleşti.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
‘Tadım Günleri’ etkinliğine yoğun ilgi

Marmaris’te turizm işletmecilerini, gıda üreten firmalarla buluşturan “Workshop Tadım Günleri’nin” bu yıl dördüncüsü gerçekleşti. Etkinliğe turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar yoğun ilgi gösterdi.


Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği (GEMAD) tarafından düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “Workshop Tadım Günleri” ilçedeki bir otelde gerçekleştirildi. 38 büyük ölçekli firmanın katıldığı etkinliğe turizmciler yoğun ilgi gösterdi. İlgiden memnun olduklarını belirten GEMAD Başkanı Yusuf Tezcan, “Dernek olarak düzenlediğimiz, Tadım Günleri alıcı ve satıcıları buluşturduğumuz bir etkinlik. İlk etkinliğimize 20 firma ile başladık. Bu yıl 38 firmayla dördüncüsünü düzenledik. 2020 için firmalarımızdan ciddi bir talep şimdiden başladı. Buradaki hedefimiz firmaların önünü açmak” dedi.


Etkinliği gerçekleştiren GEMAD’a teşekkür eden Marmaris Yiyecek İçecek Müdürleri Derneği Başkanı Ümit Kızıl, “Tadın Günleri etkinliği çok güzel oldu. GEMAD’ı burada tebrik etmek gerekiyor. Çok iyi bir iş çıkardılar. Gıda firmaları kendilerini burada tanıtabiliyorlar. İnsanlar ürün seçme aşamasında karar alabiliyorlar. ”dedi. Etkinliğe katılan bir şirketin yetkilisi ve barista İbrahim Polat ise, “Buraya katılmaktaki amacımız kurumsal firmaların kaliteli kahve denemesini ve insanların görmesini, tatmasını sağlamak. Firmalardan gelen tepkiler gayet güzel.” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
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