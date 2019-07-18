Tadilat yaparken elektrik akımına kapıldı Sinop’ta bir vatandaş evinde tadilat yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Sinop’ta bir vatandaş evinde tadilat yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltoprak Mahallesi’nde Ceyhan Demirel evinde tadilat yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden yakınları, elektriği keserek sağlık ekiplerine bilgi verdi. Demirel olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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