0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tadilat halindeki ev çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, tadilat halindeki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu enkazın altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

14 Nisan 2019 Pazar 18:36
Tadilat halindeki ev çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, tadilat halindeki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu enkazın altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Göktepe kırsal Mahallesi Seyrantepe Mezrasında yaşandı. İddiaya göre, tadilat halindeki iki katlı bir evde işçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İşçilerden biri hayatını kaybetti


Çökme sonucu moloz yığınlarının altında kalan Aslan Durmaz (40) adlı kalıpçı ustası hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken ölen işçinin cesedi ise kepçe yardımıyla çıkarılarak morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 18:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya’da Hafter güçlerine ait askeri uçak düştü
    1. Libya’da Hafter güçlerine ait askeri..
    2. Soğuk havaya aldırış etmeden kulaç..
    3. TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2..
    4. Tadilat halindeki ev çöktü: 1 ölü, 2..
    5. Meteorolojiden son dakika uyarısı
    6. Kuyuya düşen çocuk boğularak öldü
    7. Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 -..
    8. ABD’den, Sudan’daki cuntaya sivilleşme..
    9. Kerem Kamal'dan bronz madalya
    10. - Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Bakan Kasapoğlu dostluk maçında forma..
    12. Mansur Yavaş'ın ilk icraati..
    13. Libya'da darbeci Hafter'in savaş uçağı..
    14. Sigaraya vermeyince önce bıçaklandı..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Kiev'de bomba alarmı
    17. Manisa'da FETÖ'nün hücre evine operasyon
    18. Güneşli havayı fırsat bilen..
    19. Sahte Başkan İmamoğlu, maçı izlemeye..
    20. TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 3 -..
    21. UEFA Başkanı Ceferin'den Hüsnü..
    22. "Seçimden yüzde 45'e yakın oyla çıkmak..
    23. U15 Kahramanmaraş grup şampiyonu..
    24. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 -..
    25. Hayrabolu’da AK Partili Başkan..
    26. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    27. Spor Toto Süper Lig: E. Yeni..
    28. Bitlisli sporculardan "Avrupa Kupası"..
    29. Eyyübiye’de ilk belediye meclis..
    30. Kırşehir Belediyespor, şampiyonluğa..
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer